TRANCÓN. El tranque del viernes fue descomunal. Se mezclaron los que iban al Maracaná para el premundial de fútbol Sub 17, los de las Olimpiadas Especiales, la gente que iba para el concierto de Justin Bieber, más los que viven en el lado oeste de la ciudad. No era normal y no había nada que hacer. ¡Horas!

TARDE. A las 7:26 p.m. de ese viernes, una caravana de tres camionetas Prado –una negra y dos blancas– venía con sirenas y las luces rojas y azules que caracterizan a las del SPI, traía un escándalo y hasta en contra vía se metió en plena calzada de Amador. Lo que necesitaban eran alas para elevarse... y llegar a tiempo al concierto...

CUIDADO. El concierto terminó a las 10:35 p.m. y todavía a la 1:00 a.m. había carros tratando de salir del causeway y otros intentando entrar para recoger a sus hijos. Había decenas de menores por toda la calzada y una larga fila pretendiendo entrar a recoger a sus hijos. Menos mal que no hubo ninguna emergencia, porque se muere la persona afectada. Apoteósico.

BIEN. Aplausos para el Patronato de la Feria de Azuero, que prohibió en sus predios el consumo de tabaco y similares. Esas son las iniciativas que se necesitan en el país.

SIN TERCER CARRIL. Ahora quieren meter en el mismo espacio de los corredores un tercer carril, que encima costará 22 millones de dólares... Y si se daña un carro, ¿cómo se hace?