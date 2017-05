‘GERRYMANDERING I’. De las 48 leyes que aprobó la Asamblea en el último período de sesiones, 14 fueron aprobadas en tercer debate el 28 de abril. Una de estas divide el corregimiento de Juan Díaz y crea el corregimiento de Don Bosco. No se piense que el motivo es honrar al salesiano y educador ejemplar, sino quitarle espacio político al muy popular representante actual de Juan Díaz, Javier Sucre, quien podría, en una potencial carrera por una curul, desbancar a uno de sus copartidarios que actualmente se sienta en la Asamblea por el 8-8. Y eso que son del mismo partido.

‘GERRYMANDERING II’. Otra ley aprobada por los padres de la patria fracciona el distrito de Donoso en Colón, y establece el distrito especial Omar Torrijos Herrera. Lo que pasa es que Donoso se va a “enriquecer” con la minería, y para evitar que el gobierno local desarrolle ideas propias de qué hacer con sus ingresos se le reduce el pedazo del pastel. Con el amor que tienen los panameñistas con sus aliados políticos no es de extrañar que alguien sugiera que el corregimiento cabecera del nuevo distrito se llame algo así como “11 de Octubre” y que su principal avenida reciba el nombre de “Boris Martínez”.

¡ATAJA! Parece que el largo fin de semana feriado inspiró a que los vendedores ambulantes invadieran la calzada de Amador. Empezó el desorden, ya que no hay facilidades sanitarias y se están utilizando espacios públicos destinados a la recreación y ni hablar de la ausencia de carné de salud ni permisos municipales. La calzada de Amador no tiene ni el mes de haber sido reabierta y esto es una competencia desleal con los locales que pagan impuestos y seguro social a sus empleados, que aguantaron dos años de sangre, sudor y lágrimas para sobrevivir. Urge traspasar la calzada a un patronato o a la Autoridad de Turismo para poner algo de control y evitar lamentaciones más tarde.

MEDITERRANE. Otro que anda en el negocio de la comida, pero definitivamente no en las ventas ambulantes, es el ex secretario general de la Fenasep, ex director general del Ifarhu, exministro de Gobierno y Justicia y ex campaign manager presidencial don Héctor Alemán. El sitio promete convertirse en el nuevo punto de reunión obligado de los que quedan en el PRD. Ya vieron a Gerardo Solís en una reciente noche de nueva trova. El menú, hasta donde sabemos, no incluye ningún plato llamado “lo que diga Colamarco al cuadrado”.

A LA CARRERA. Se ha vuelto una costumbre en el actual gobierno que en las ferias más importantes del país el Ministerio de Relaciones Exteriores promocione el ingreso a la carrera diplomática. Una sugerencia que quizás pueda acercarles a prospectos candidatos y ahorrarles mucho dinero en viáticos y costosa escenografía pudiera ser visitar regularmente las universidades locales y hacer la promoción con un público cautivo y no entre frituras, discotecas móviles, exposición ganadera y venta de artesanías. De todas formas, se obtienen mejores terceros secretarios en las universidades que en las ferias, salvo que vayan a promocionar fiestas y guaro al extranjero.