EL INTÉRPRETE. El presidente Juan Carlos Varela defendió a su vapuleado ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, diciendo que al funcionario no se le puede juzgar su gestión por una sola declaración. El problema es que detrás de esa declaración hay una actitud que no deja muy bien parado a este ministro: el no querer investigar las obras de la empresa Odebrecht, o resistirse a que el MOP sea querellante en los casos de corrupción de alto perfil, significa que el Estado no recuperará gran parte de lo pagado en coimas y sobreprecios. No es solo de huecos en las calles, sino de un gran agujero moral de lo que estamos cansados los panameños.

IGNOMINIA. La cancelación de la audiencia por el secuestro y homicidio de los cinco jóvenes en La Chorrera, que se iba a celebrar en el segundo Tribunal Superior, debe ser causa de vergüenza para el Órgano Judicial. Ya se demostró que la Corte Suprema de Justicia es capaz de movilizar recursos dentro y fuera del país para notificar al expresidente Martinelli. Ese mismo empeño habría servido para notificar a todas las partes y preparar una batería de abogados defensores de oficio para inocular el juicio contra las triquiñuelas de último momento. Qué pena por Panamá. Prohibido olvidar.

EL ROBO. Lo que más molesta de la asquerosidad del arbitraje del juego Panamá-Costa Rica no es que nuestros muchachos fueran privados de una victoria justa y merecida ante su propio público, sino que la Concacaf ya ve como perfectamente normal que Panamá sea el equipo congo de la región. ¿Para qué quieren un certamen si ya tienen sus elegidos? Aquí hay que mandarle un mensaje fuerte y contundente a la región y a la FIFA de que Panamá quiere juego limpio, y que estamos hartos de los árbitros sucios en el fútbol.

TU DERECHO. Esta fecha fue designada por las Naciones Unidas como el Día Mundial de la Libertad de Prensa. No es posible imaginarnos todo lo bueno de este país sin esta libertad. A su vez, las cosas más terribles han podido ser enfrentadas gracias a que existe. Necesitamos más libertad de expresión para poder ejercer nuestro derecho a la información.