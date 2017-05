CANDIDATOS. El viernes pasado se hicieron públicas -después de autorización de los fiscales- las delaciones de la esposa de Joao Santana. Se explicaba cómo es que le iban a pagar la campaña presidencial a José Domingo Mimito Arias, de $21 millones (entre Odebrecht, el partido y el propio presidente del CD) y hasta dijo que Odebrecht les quedó debiendo $5 millones. Al paso, salió el líder y presidente del partido diciendo que el candidato “y solo él era el encargado de recibir las donaciones”. Pregunta suelta: ¿la nómina no era Mimito Arias-Marta Linares de Martinelli? ¿O será que ese pequeño detalle se le olvidó?

HUECOS. Dedicada al ministro del MOP: la calle de La Casa de las Baterías, frente al parque Omar, está intransitable. Ahí podría caer en todos los huecos que nunca ha caído en estos años solo en 15 minutos y así se pondría al día. Es una vía que conecta la vía Porras con la vía Israel, atravesando la calle 50, en el centro de la ciudad capital, y está llena de toda clase de huecos desde hace meses. ¿Cuándo la van a arreglar?

PARQUE. Y hablando de todo, por favor, tomar nota de las fuentes del parque Omar, que siguen dañadas. La que está en el kilómetro 0, a la derecha del busto de Omar Torrijos, además ahora está botando agua y no tiene botón. Agua limpia, potable, botándose en pleno parque Omar. ¿Nadie más se da cuenta de esto en la administración del parque?

24 HORAS. Siguen los atropellos en la calle Heliodoro Patiño, en Punta Paitilla. Increíblemente, estos vecinos no solo han perdido las riberas de mar, no pueden pasar por la calle hacia sus casas, no pueden usar sus áreas sociales, y tienen que oír rezos y alabanzas por altoparlante desde las 6:00 a.m. a diario, sino que ahora, además, tienen que soportar el ruido de taladros y trabajos en esas construcciones las 24 horas. Por supuesto que nadie por ahí puede descansar. ¿Qué tienen que hacer estas personas para que las escuchen las autoridades? ¿Alcalde, usted sabe?

CRUCES. Ayer en un tuit el Ministerio de Ambiente puso: “Plantar un árbol es una de las grandes enseñanzas que le podemos dejar a nuestros hijos”... Sí, es verdad, pero también -y hasta más importante- es respetar los bosques y las áreas protegidas por ley e impedir construcciones como la que pretenden hacer para la Facultad de Medicina por en medio de donde va el histórico Camino de Cruces. ¿No creen?

HUELGA. Si hoy la huelga que han anunciado los transportistas trasciende y logran algo de lo que piden, los usuarios estaremos siendo víctimas, una vez más, del sistema injusto en el que vivimos. Todos debemos tener derecho a poder elegir usar un mejor servicio. No puede ser que se imponga un servicio que no solo es ineficiente, sino inseguro y a veces hasta inexistente.