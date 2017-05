APURADOS. El 28 de junio de 2016, el magistrado Jerónimo Mejía solicitó que se tramitara una alerta roja a la Interpol para procurar que el expresidente Ricardo Martinelli fuera traído a Panamá. Casi 11 meses más tarde se confirmó que dicha alerta ha sido circulada. Señores de la Interpol, por favor, no vayan tan rápido, que nos pueden producir vértigo a los panameños. Me imagino que cuando la piden en Estados Unidos o Europa igual se demoran tantos meses.

MI ESCUELITA. Ahora que es de conocimiento público que en el gobierno abundan los javerianos, ¿no hubiese sido mejor que los exalumnos se hubiesen bajado del bus, en vez de tomar los fondos de los impuestos de todos para hacer una donación al Colegio Javier? Seguramente, jesuitas como Néstor Jaén habrían recomendado devolver la donación.

AHORA ENTENDEMOS. Si usted tenía curiosidad de saber qué negociaban los diputados cuando hay matraqueo con el Poder Ejecutivo, las revelaciones de la partida discrecional nos informan que nuestros enfermos padres de la patria le pedían al Presidente de la República “apoyo” para sus operaciones. Desde el diputado Vidal García, del CD, hasta al suplente del PRD Eduardo Paz, el Ejecutivo les tiró una manito por su salud. Tampoco podemos olvidar al secretario general del hemiciclo, Franz Wever. Por favor, cuiden su salud y no se vuelvan a enfermar.

ALLÁ LLUEVE. La doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud, presentó su renuncia, luego de que se evaluara negativamente el comportamiento de su organización en atender la crisis del ébola. Además, se constató que la señora directora se gastó más en viajes y hoteles que los fondos que la entidad que presidía invirtió en combatir algunas de las enfermedades y padecimientos más críticos en África. Cualquier parecido con los funcionarios viajeros del patio es pura coincidencia.

DOLORES. ¿Qué está pasando en el Colegio José Dolores Moscote? Es obvio que el personal docente no está conforme con el regreso de la directora en propiedad a dicho colegio. Además, la distinguid afuncionari cambió las cerraduras de la escuela este fin de semana, y ni siquiera la banda de música se salvó, ya que se quedó por fuera. Si las cosas siguen así, mejor cierren el colegio, porque tienen a los estudiantes como rehenes de esta situación.

PALABRAS SABIAS. “El sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. Así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer”. Frase del filósofo holandés Baruch Spinoza, en su obra del siglo XVII Breve tratado acerca de Dios, el hombre y su felicidad.