MES SAGRADO. Hoy empieza el noveno mes del calendario lunar musulmán, mejor conocido como Ramadán. Saludos desde esta columna a toda la comunidad musulmana-panameña por este mes de ayuno ritual.

ABSURDO. La cultura politiquera de las campañas electorales en las universidades estatales está alcanzando nuevos niveles de ridículo. Por ejemplo, en las elecciones para rector de la Universidad Tecnológica de Panamá para el periodo 2018-2023, tanto el exrector Héctor Montemayor como la profesora Mariana McPherson fueron descalificados como candidatos porque: “No cumple con los requisitos / certificado de nacimiento no válido (no cuenta con constancia de pago de timbres)”. Si seguimos con estas malas mañas, nuestras más altas casas de estudios se transformarán en mansiones del horror.

EL ASESOR. Entre su larga lista de agradecimientos, el alcalde de Barú, Franklin Valdés, no dejó por fuera a Jaime Alemán Arosemena, sobrino del ministro de la Presidencia, por su ayuda en las gestiones para lograr el contrato entre el Estado y la multinacional Del Monte. Explicó que Alemán Arosemena se encuentra en un viaje familiar y por ello se perdió el gran día de los baruenses. ¿No que para esa época Alemán no era funcionario y por ende no podía actuar en nombre del Estado? ¡Órale, pariente!

PÁSALA, NO RECIBO. El pleno de la Corte es un foro sumamente creativo, que nos sorprende con su rica imaginación. Esta semana decidió remitir a la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional el expediente de la denuncia por el cobro de doble salario de los diputados suplentes. En otras palabras, tiraron la Constitución por la ventana y le dieron las llaves del gallinero a los zorros.

HUELGA. Los pilotos de Copa piquetearon ayer al Mitradel en Plaza Edison para pedir una mayor acción negociadora por parte del Gobierno. La fecha que dan para su huelga está encima, así que si de verdad queremos mantener el turismo y cuidar los empleos, el Estado debe reforzar la gestión mediadora para evitar esta huelga. Pónganle mucha atención, que afectar a la aerolínea de bandera nacional puede dejar sin portaviandas a mucha gente en esta economía.

SE VENDIÓ. Dicen en la calle (la 50 por supuesto) que el centro comercial de lujo que quedó huérfano por la lista Clinton tiene nuevo dueño. Se trata de un importante grupo económico regiomontano. Busquen las chelas y enciendan la barbacoa, porque vienen bastante tacos en camino.