DE CAPOS. El juez Edwin Torres, quien decidió dejar preso al menos por una semana a Ricardo Martinelli, es autor de novelas criminales como Carlito’s Way y After Hours, que tratan sobre un narcotraficante que es llevado a prisión. Torres, de 86 años, desciende de una familia de inmigrantes pobres que llegaron de Puerto Rico. Bueno, le conviene a Martinelli no decir el sobrenombre con el que le gustaba llamarse.

VISA. A propósito del capo de Miami, ¿por qué Marta Linares no ha ido a visitar a su esposo? Cuando en enero pasado se reportó que Estados Unidos le había cancelado la visa a ella y a sus dos hijos, la propia candidata a la vicepresidencia por CD en 2014 dijo que la noticia era puro morbo, mentiras. Que vaya y mande una foto.

CALDERO. Por cierto, la imagen de Martinelli con uniforme de presidiario descrita por quienes lo vieron esta semana en Miami causó todo género de reacciones, particularmente entre personajes de su clase. Ernesto Pérez Balladares, por ejemplo, comentó que a “RM finalmente se le cumplió su sueño de ver a un expresidente con esposas y grilletes”. Por supuesto que de una vez los tuiteros le sacaron en cara Van Dam y otras ejecutorias de no grata recordación.

PRIORIDADES. A las 10:00 a.m. de ayer, los estacionamientos de visita de las oficinas del Metro de Panamá, ubicadas en Curundú, estaban ocupados por una tolda repleta de agentes de la Unidad Policial del Metro que participaban de una misa en horas laborables. ¿Quién cuidaba el Metro entonces?