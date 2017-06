SEGURIDAD. En la Conferencia sobre la Prosperidad y Seguridad de América Central que se celebró ayer en Miami, Florida, estuvo uno de los duros del equipo de Donald Trump: el exjefe del Comando Sur y actual secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly. Fue allí donde el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, informó que Panamá es uno de los cuatro países que visitará en agosto próximo en su gira regional. Por Panamá estuvieron en la cita Alexis Bethancourt, Luis Miguel Hincapié y Emanuel González Revilla. ¿Será esta la avanzada de la reunión Trump-Varela del próximo lunes en la Casa Blanca?

HEROÍSMO. Médicos del Hospital Punta Pacífica y la Caja de Seguro Social hicieron ayer el segundo trasplante de corazón en Panamá. El beneficiado fue un hombre de 42 años. Me cuentan que la mujer de 51 años que recibió un corazón el año pasado vive en Chiriquí y está muy bien. Estas buenas noticias revelan la importancia de hacerse donante o de comunicar a los familiares que en caso de muerte no se opongan a la donación. El formulario de inscripción que aparece en la página web de la CSS dice así: “En pleno uso de mis facultades dono mis órganos y tejidos, al momento de mi muerte, para fines de trasplantes, con la esperanza de que ayuden a salvar vidas”.

SECUELAS. Un grupo de ciudadanos taiwaneses que rechazan la política de una sola China llevó a cabo una protesta simbólica en la provincia de Tainan, donde el protagonista fue Juan Carlos Varela y la bandera de Panamá. Una imagen de Varela fue víctima de misiles de huevo y varias banderas fueron quemadas.

ACLARACIÓN. En la edición de ayer comenté en este espacio que el juez Edwin Torres, el que tiene que decidir la solicitud de fianza de Ricardo Martinelli, es el mismo que escribió las novelas criminales Carlito's Way y After Hours. Si bien tienen el mismo nombre y ambos son jueces estadounidenses, no se trata de la misma persona.