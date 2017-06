SOÑAR NO CUESTA NADA. El director médico del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social le mandó un memo a todo el personal de salud para que cumpla con su horario de trabajo. A pesar de que hay muchos buenos médicos en dicho centro, vale la pena recordarle a los malos que deben tratar bien a los pacientes, que no los refieran a sus clínicas privadas y que no se lleven los equipos del Seguro para otra parte.

OLVIDADOS. Desde el interior nos avisan que los servidores institucionales del MOP dejaron de existir desde abril pasado y que para trabajar la informática se hace muy difícil, porque las licencias de los nuevos programas solo las tienen en la capital. ¿A lo mejor eso explica por qué no hallan los huecos para taparlos?

EL DESBARAJUSTE. Si las autoridades del Tránsito tienen tiempo disponible podrían pasar por la avenida Ricardo J. Alfaro, después de las 7:00 p.m., para verificar que un trío de mulas se estaciona encima de la isleta diagonal a la agencia de autos Consúltenos (al frente del súper de ya saben quien). Estas mulas demuestran todo el irrespeto posible por las pocas áreas verdes que tiene la capital, ya que están destruyendo los arbustos que allí están sembrados.

¿ESTO SE CONTAGIA? La más alta autoridad de la Iglesia anglicana, el arzobispo de Canterbury, entregó un informe pormenorizado de cómo su Iglesia encubrió un caso de pedofilia. Además, ofreció disculpas y estableció nuevos mecanismos de control para impedir este tipo de atrocidades en el futuro. Sin comentarios.