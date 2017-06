AGACHADO. Un miembro del gabinete de Varela queda muy mal parado con lo descubierto hasta ahora en el New Business o los sobreprecios en la autopista Arraiján-La Chorrera. El mismo que dijo que no ve huecos en la calle y que su misión no era investigar. Claro, el camino más cómodo es ignorar la pus y que otros se encarguen de los malos olores y sus efectos.

ACP. ¿Cómo será una reunión de junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá con al menos 2 de sus 11 miembros (Henri Mizrachi y Nicolás Corcione) en medio de un escándalo de estas dimensiones. Lástima que ahí no hay palco.

PREVISIÓN I. Roberto Roy y Julia Guardia, como responsables del Metro y del Idaan, respectivamente, nos deben explicar los planes, si es que los tienen, para enfrentar los apagones de los últimos meses. Servicios públicos tan esenciales como esos no pueden depender de una sola fuente de energía. Cuenten para ver si se les puede ayudar.

PREVISIÓN II. Los aumentos en los costos de las escuelas privadas -justificados o no- acrecentarán la migración de estudiantes al sector público que ya de por sí parece ahogarse con lo que tiene. Crucemos los dedos para que haya alguien en el Gobierno pensando cómo hacer frente a este tsunami y no esperar al próximo año.

¡OLÉ! Una vez más José Ayú Prado está de viaje. Esta vez atiende una invitación de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial del Reino de España. Este tío tiene más millas que un piloto de avión comercial.

UNA DE ADIVINANZA. Varela le dio unos $77 mil para una operación, gana unos 7 mil dólares al mes, le encantan los casinos y representa a los electores del norte de la capital. Su voto este sábado también cuenta.

VATICANO Martín Torrijos se sumó a la lista de políticos panameños que han desfilado por la Santa Sede. El presidente Varela ha ido varias veces y hace poco lo hizo Samuel Lewis Navarro. Que Francisco los ilumine.

DANESES. Un estudio de Michael E. Porter (Harvard) y Scott Stern (Instituto de Tecnología de Massachusetts) dice que Dinamarca es el mejor país para vivir y que requieren extranjeros talentosos. Las razones: acceso a internet, viviendas asequibles, buena atención sanitaria y libertad de expresión.