FIESTO. Parece que la nueva presidenta del Legislativo no tiene intención de erradicar algunas de las costumbres más nefastas de los honorables. En una de sus primeras declaraciones tras ser electa, tuvo palabras de agradecimiento para el fugitivo de Miami. Reconoció que Ricardo Martinelli tuvo una “extraordinaria gestión” en su circuito —el 8-2—. “Por eso me reelegí en mi circuito con 60% de los votos”. Habiendo tanta proximidad, no extraña que también diga que revisará el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró ilegales las donaciones y subsidios que entregaban los diputados con fondos de la Asamblea, porque ella “sí cree” en estas prácticas. La fiesta no se acaba.

CLARIVIDENTE. La integridad que adorna a los diputados ha sido premiada con dotes dignos de un adivino: ayer, cuando apenas era postulada al cargo, el discurso de Yanibel Ábrego como presidenta del Legislativo ya aparecía en la página en internet de la institución. Ojalá esto sea solo un despiste y no un mal augurio.

RUGIDO. Antes de dejar acomodada en la silla presidencial del Palacio Justo Arosemena a quien fue su vicepresidenta el último año, Rubén De León se llevó para su casa varias cajas repletas de documentos. Ojalá no sean los papeles de las donaciones y contratos de servicios profesionales que con tanto celo guardó y no quiso compartir con La Prensa. Lástima que todavía nadie se inmute en hacer cumplir la Ley de Transparencia.

PRIMER ACTO. En un restaurante de Bocas del Toro, decidieron poner un partido de fútbol retransmitido cuando Rubén De León se dirigía al país. “¿Quién quiere escuchar a De León hablar sobre transparencia?”, dijo uno de los comensales mientras bebía su cerveza fría. La credibilidad de la Asamblea en una sola escena.

DESPLANTE. Leandro Ávila no acudió a la instalación del cuarto periodo de sesiones ordinarias, pero —bien mandado— envió una carta informando que mandaría a su suplente —Cristian Caballero— y que este tenía instrucciones de votar por Carlos Motta, el candidato postulado por el PRD. Pero llegado el momento, Caballero decidió abstenerse y dejó a Motta sin el voto ya apalabrado. Mejor suerte tuvo Aris De Icaza, que también mandó a su suplente, pero resulta que esta es su esposa. Así que la señora, bien mandada, votó por Yanibel. Parece que era ayer cuando De Icaza se rasgaba la camiseta por Martinelli. Ay, las mieles del poder… Perdón, del amor.

GARROCHA. El embajador estadounidense John Feeley llegó a la Asamblea a las 12:33 p.m., cuando ya había acabado la elección de la junta directiva de la Asamblea. Habrá pensado que para qué más espectáculos circenses. Suficiente tiene con los de Donald Trump.

DESPECHO. La diputada panameñista Katleen Levy decidió abstenerse y no dar su voto a Yanibel Ábrego. Según ella, no podía votar “por alguien de Cambio Democrático”. Pero así no pensaba en el año 2015, cuando apoyó a Raúl Hernández para que ganara la segunda vicepresidencia de la Asamblea, en una elección en la que ella misma obtuvo la primera vicepresidencia, con alguna ayudita de los diputados disidentes de CD. Athenas Athanasiadis, menos acertada, clamó en el hemiciclo que se sentía “liberada”—todavía no queda claro de qué— y cansada de no ser “tomada en cuenta”. Cansada está la paciencia de los panameños. Ya está bueno de pataletas pueriles. La legislatura que ahora comienza va a exigir un alto grado de concentración y compromiso ante los desafíos que se avecinan —como las reformas a la ley de contrataciones públicas y la escogencia de magistrados—, sin espacio para arrebatos y fanfarronerías políticas.

ILUMINADO. Parece que el presidente encontró la forma de que todos los panameños presten atención a sus discursos. Basta un apagón como el de ayer en la Asamblea y todos hablarán de lo sucedido, como si importara mucho la parte que no se pudo escuchar.

(Con información de Mary Triny Zea, Juan Luis Batista, Eliana Morales, Luis Burón, José González).