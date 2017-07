RECOMENDACIÓN. Al contingente de panameños que acudirán a la Corte Federal del sur de la Florida para presentar su peritaje o dar un testimonio, es bueno que sepan que lo pueden hacer en español, ya que la Corte Federal cuenta con un amplio acceso a traductores e intérpretes.

ADIVINANZA. Hay un diputado del Parlacen trabajando como asesor del gerente general de una empresa estatal. Para disimular el asunto, se le paga al asesor por vía de un organismo internacional. Al lector que adivine no se gana nada, porque todos perdemos con esos diputados.

TRANQUILITOS. El director de la Caja de Seguro Social, Alfredo Martiz, debe haber aprendido magia china en el Oriente, porque ayer los proveedores de medicamentos estaban muy bien portados en el acto de licitación, que debe acabar con la escasez crónica de medicamentos que castiga a la institución.

OFERTA. El Ministerio de Seguridad propuso a los refugiados cubanos alojados en Chiriquí que Panamá les pagaría su pasaje de vuelta a Cuba, les entregaría mil 650 dólares para que se establezcan como “cuentapropistas” en la isla, y se les darían facilidades para obtener la visa panameña. Por poquito no les ofrecieron un cupo de taxi y una libreta de lotería.

BUENOS VECINOS. En Betania no se aguantan los huecos en las calles. Ante la frustración de los residentes del área, un grupo de vecinos, usando su propio dinero, ha comprado cascajo para tapar algunos de los huecos. No es la solución perfecta, pero esto es hacer patria. Vergüenza para los ministros, el alcalde, diputados, el representante y todos los demás que no han cumplido con sus deberes.

QUINA Y CENA. En el centro de acopio de la Cadena de Frío en Dolega, parece que no hay mucho que hacer, y los que están amparados por sus padrinos políticos se dedican todo el día a jugar dominó. Pandeportes debe tomar nota para que en la próxima selección nacional de dominó tome en cuenta a la Cadena de Frío.