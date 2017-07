BILLETE I. El heterogéneo y costoso ejército de abogados de Ricardo Martinelli intenta confundir a la opinión pública con relación al proceso de extradición. Ellos sí pueden aportar cartas y demás documentos ante la Corte en el proceso como la del profesor Bruce Bagley, pero –en su visión- ningún ciudadano ni funcionario puede hacerlo pese a que es un caso abierto. Eso pasa cuando habla el dinero.

BILLETE II. A propósito de plata, llama la atención que nadie ha rebatido un dato que manejan tanto los fiscales de Miami como el juez Edwin Torres: que los negocios de Martinelli generan ingresos anuales por $700 millones. Una cifra que puede causar indigestión.

INSÓLITO I. Yanibel Ábrego ordenó que en la Asamblea se cumpla con la Constitución, la ley, los fallos de la Corte. Los ciudadanos, por nuestra parte, le damos las gracias y prometemos no quejarnos por pagar impuestos y cumplir con otras obligaciones. ¡Que alguien le levante una estatua!

INSÓLITO II. Nos dice Yanibel que ahora que cumplirán la ley no “donarán” a causas tan populares como la Teletón 20-30. Señora, donar con la plata ajena es una inmoralidad. ¿Por qué no lo hace con su dinero? Puede consultar el Decreto No. 54 del 16 de julio de 2002 que designa funciones a las entidades públicas que otorgan subsidios. Todos los funcionarios deberían saberlo.

EDUCACIÓN. Los estudiantes del colegio Cristóbal Adán De Urriola, en Arraiján, llevan más de una semana sin recibir clases debido a la falta de energía eléctrica y a labores de mantenimiento. Los padres de familia esperan que la ministra Marcela Paredes de Vásquez se presente hoy al plantel con una solución. De lo contrario, el año escolar de más de mil 500 alumnos estaría en peligro. ¿Hasta cuándo?

ALIANZA. Con esto de los procesos disciplinarios contra los diputados, el que sonríe es José Muñoz, quien le hace guiños a todos los que desafían la línea tanto en CD como en el PRD para que le acompañen en su proyecto de inscribir un partido.

PRD. Hablando de partidos, este jueves el PRD instala sus comisiones de trabajo. Héctor Brands coordina deportes; Balbina Herrera, asuntos agropecuarios; Daniel Delgado Diamante, seguridad; y Roberto Velásquez A., defensa y protección civil. Eso se llama reciclaje y rehabilitación.