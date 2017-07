Nuestro Panamá ha tenido grandes momentos en los que hemos dejado de decir “ellos”, para de repente decir “nosotros”. Sentimos la Patria vibrar en todo nuestro ser.

Así fue el 3 de noviembre de 1903, cuando dimos vida a nuestra nación. Así fue el 9 de enero de 1964, cuando la valentía de un puñado de institutores logró que todo cambiara en nuestra lucha canalera. Así fue cuando nació la Cruzada Civilista y logramos que la dictadura perdiera la capacidad de gobernar. Así fue el 31 de diciembre de 1999, cuando culminó la lucha de generaciones, el Canal fue nuestro, completamos nuestra soberanía y nos convertimos en país desmilitarizado y neutral. Así fue, hace tan solo un año, cuando inauguramos nuestro Canal ampliado para orgullo de cada uno de “nosotros”.

No hay entonces ninguna duda de que tenemos la capacidad de enfrentar grandes retos y lograr grandes victorias cuando de repente un día nos sentimos “nosotros”. Son momentos en que individuos sociales nos juntamos colectivamente en un proyecto de Nación y actuamos con enorme fuerza, y logramos cosas que parecían imposibles.

O sea que en nuestro ser social existe el potencial que puede ser activado para convertirse en una fuerza poderosa para hacer el bien. En esos momentos algo se dispara en nuestro ser que nos dice “¡otro Panamá es posible!”, y nos vamos movilizando alrededor de principios (no popularidades); es cuando nada ni nadie nos puede detener. Sale a relucir el poder ciudadano, el poder de los que no tenemos poder político, pero que somos el real poder de nuestra nación democrática… una nación de gente, un arco iris de razas hecho nación que ¡sí sabe ser participativa!

Como nación tenemos grandes retos: uno es que nuestra educación sea tan moderna y universal como nuestro Canal. Siento que este proceso está en marcha. Le falta velocidad, pero se inició y adquirirá velocidad el día en que todos “nosotros” nos obsesionemos con el tema.

Otro – quizás el de mayor importancia – es provocar un cambio en nuestra propia actitud ética que nos lleve a limpiar nuestro sistema político/privado de la corrupción y la cancerosa impunidad.

Hasta ahora no se ha producido ese disparo interno en que digamos un colectivo ¡ya! y salgamos todos “nosotros” en la madre de todas las marchas y no abandonemos la presión del poder ciudadano hasta que todos los corruptos conozcan la cárcel y acabemos con la impunidad de los que se consideran los más vivos. Decimos en nuestro disgusto “¡no pasa nada!”, ignorando que para que pase nos toca a “nosotros” ejercer nuestro poder ciudadano. No es que no pase ; hay un expresidente preso, un expresidente de la Corte Suprema preso, un dictador que pasó 28 años preso y murió preso. No pasa todo lo que queremos que pase, pero pasará el día que tú y yo y aquél digamos nuevamente “nosotros”. No es que nuestro pueblo sea pasivo, sino que no hemos tenido éxito en crearnos nosotros mismos la esperanza de que otro Panamá es posible, como lo hemos hecho en otros momentos en que nos convertimos en “nosotros”. La esperanza se encuentra, pero también es creada. Todos tenemos que crear esperanza en nosotros mismos para entonces actuar y crearla en otros… y de repente un día seremos “nosotros” y aprovecharemos la crisis para crear la oportunidad… y un día muy próximo cambiaremos – en la calle – la ética político/privada de nuestra nación, todos juntos - “nosotros” -cantando Patria y en el acto ¡renovándola!