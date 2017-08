CINCUENTA Y SEIS DÍAS. Sus abogados hicieron un buen trabajo en la audiencia de la semana pasada, pero mandando el caso a la Corte Suprema de Justicia van a conseguir una presentencia en su contra. No me quiero pasar del límite de los cinco libros que establece el Centro de Detención Federal; por ello, mi recomendación de lectura de esta semana es The Shawshank Redemption, de Stephen King. Recuerde que, entre otras cosas, no se permiten los teléfonos celulares.

OPERACIÓN DAVID. Tremendo susto le dieron a Maduro los militares el día de ayer. Seguramente vendrán las purgas, pero seguirán las intentonas de cambiar el destino de Venezuela. Despierte, que cada vez está más solo.

LA BALBI-CHAMA. La que se fue en moto del Ministerio Público el sábado, cuando la asamblea constituyente usurpadora la echó, fue la fiscal Luisa Ortega Díaz. Me recordó mucho a la ingeniera en campaña. A lo mejor se acabó una carrera judicial y se inicia una política.

DIVINA. El sábado en la mañana los inspectores de la ATTT salieron a la calle a realizar operativos de verificación de licencia. En uno de los tantos retenes, una de las guapas inspectoras se divertía sacándose selfis mientras sus colegas trabajan bajo un sol canalla. A lo mejor ella tiene mejor suerte verificando a los piratas.

A LO MEJOR. La fiscal Zuleyka regresó de Brasil con las delaciones. Ahora sí que esperamos escuchar ópera en las oficinas del edificio Avesa. Ahora sí que este edificio va a necesitar escaleras eléctricas. Tengo entendido que se acabaron los cuellos ortopédicos, pero afortunadamente ya volvió la tafil.

UNA DE ESTAS COSAS… El pueblo pregunta, a propósito del caso Odebrecht, si le pusieron a los gansos una multa de 100 millones de dólares por usar nuestro sistema bancario para lavar dinero, ¿de cuánto será la multa para los bancos que dieron el detergente?