DÍA DEL ABOGADO. Llueve, truene, haga calor, sea de día o de noche, los buenos abogados de este país están trabajando por un mejor futuro para todos los panameños. A todos aquellos que no le dicen a sus clientes que evadan la justicia o que no arman documentos para hacer más difícil rastrear el dinero sucio, y los que en general no engañan, no se apropian del dinero de clientes incautos, no buscan novedosas formas de violar la ley y no son tramposos: feliz día. A todos los demás, que las redes sociales se encarguen de ustedes.

CHIVO EXPIATORIO. Cuentan los arqueólogos que hay un intento de salvar al exmagnífico, echándole la culpa de todo a un sabio matasano que fue su eminencia gris en sus últimos periodos. Cuidado que la cura sale peor que la enfermedad.

LOS CANDIDATOS I. La lista de aspirantes a las tres candidaturas para la libre postulación presidencial con miras a 2019 aumenta todos los días. A lo mejor, el subsidio electoral parece muy atractivo o quizás la politiquería criolla está en un callejón sin salida.

LOS CANDIDATOS II. A la lista de los siete precandidatos presidenciales independientes, se suma un precandidato a la vicepresidencia. Ese honor le corresponde al diputado José Muñoz, exsolidaridad, expanameñista y ex Cambio Democrático, que ahora tiene su propio partido: Alianza. Esta agrupación será, junto con el Partido Popular y el Molirena, una bisagra para que alguno de los tres grandes partidos haga una “Alianza”. ¿Qué puede negociar el diputado Muñoz? Una vicepresidencia.

CUENTO DE HADAS. Muy tierna la carta del expresidente colombiano Álvaro Uribe al juez Edwin Torres en favor de Ricardo Martinelli. Estos resultaron tener más en común de lo que se pensaba: por un lado, están vinculados a escándalos de pinchazos y, por el otro, sus hijos les deben varias cuentas a la justicia. Dios los cría, y las interceptaciones los juntan. Saludos a la conejita.

NAGASAKI. Hace 72 años se usó por última vez un arma atómica contra una población civil desarmada, en la ciudad japonesa de Nagasaki. Hoy dependemos de la buena voluntad diplomática de las superpotencias para que a Corea del Norte, Irán o Paquistán, no se les ocurra cambiar la historia. Prohibido olvidar.

MEDICINA MODERNA. Un estudio del Gobierno estadounidense informa que en el año 2015, los médicos de dicho país recetaron suficientes medicamentos derivados del opio, como para que toda la población adulta de dicho país los consumiera por tres semanas. Ahora se entiende mucho lo que está pasando.