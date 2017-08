A LONDRES. No logramos mucho en el Mundial de Atletismo, pero hay una competencia en la que llevamos amplia ventaja. Se trata de la carrera por acumular millas. Tenemos a los atletas con el biotipo y la voluntad: los diputados de la Asamblea Nacional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la jefa de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Quién nos puede ganar?

LETRADOS. El recién estrenado presidente del Colegio Nacional de Abogados, Dionisio Rodríguez (2017-2019), se propone regresar al gremio al Pacto de Estado por la Justicia y tiene la mira puesta en la selección de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia a finales de año. Esto tiene más sentido que patear la mesa.

PROVIDENCIA. Los abogados de Ricardo Martinelli empiezan a justificar sus salarios ante el jefe. Esta semana lograron que el juez Edwin Torres no solo admitiera su petición de ser trasladado de cárcel, sino que les moviera la fecha de audiencia del 22 al 23 de agosto, que cae miércoles, día de Lotería. Suerte con ese paquete de la extradición.

CD. Las elecciones internas del partido Cambio Democrático se harán el próximo 15 de octubre. Desde que este partido suspendió el proceso electoral en 2015, el mapa político del país ha dado un vuelco total. No solo porque el dueño del partido está preso en Miami y varios de los aspirantes a cargos lograron salir de las cárceles con medidas cautelares, sino porque los diputados crearon 20 nuevos corregimientos, lo que tiende a enredar todo. Vamos bien.

¿NARCOAMBULANCIA? Insólito, pero cierto. La Policía retuvo ayer una ambulancia de la Caja de Seguro Social que llevaba droga. Por supuesto que los funcionarios que viajaban allí quedaron bajo investigación. ¿Desde cuándo lo venían haciendo? ¿Nadie los supervisa? Ojo con el resto de los autos oficiales.

GRANDE. El Ministerio de Educación y el Consejo Técnico de Sociología convocaron a los estudiosos de la sociedad panameña para que se postulen antes del 16 de agosto próximo para optar por la condecoración Raúl Alberto Leis Romero. Esta medalla, creada mediante la Ley 53 de 1 de noviembre de 2016, en la que se establece el Día del Sociólogo (12 de diciembre, fecha del natalicio de Leis), se entregará cada dos años, a partir de 2017. ¡Buena esa!

PARQUE OMAR. Me dice la administradora del parque Omar que las fuentes de agua del lugar sí funcionan. Que lo que pasa es que de las nueve, cinco no enfrían y dos tienen baja presión, pero que les están dando mantenimiento. Que esto no es un tema para críticas. Por supuesto que el estado de las fuentes es de interés público. Y hay una buena noticia: comprarán ocho nuevas fuentes y se habilitarán tres para llenar botellas y para que las mascotas también beban. ¡Bien!