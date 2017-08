63 DÍAS. Todo es culpa del bendito debido proceso. Los fiscales, los US Marshalls y el Instituto Correccional Federal (a 9 minutos en carro del Miami Zoo), se oponen al traslado del expresidente Martinelli, porque mezclar un detenido sin condena con prisioneros sentenciados es una violación al debido proceso. En Panamá, la Corte Suprema de Justicia pidió la extradición del también diputado, porque se necesita su presencia para completar el proceso. Antes, el Código Judicial permitía unos divertidísimos juicios en ausencia, pero ahora no. Eso es la culpa del debido proceso.

MORALEJA. Años atrás, los estibadores de uno de los puertos fueron a protestar a la Autoridad Portuaria para que prohibiera los contenedores en los barcos mercantes que atracaban en puertos panameños. Las autoridades no les hicieron caso, y entre otras razones eso explica el éxito logístico de Panamá. A lo mejor, esto le sirve al director de la Autoridad de Tránsito para su decisión sobre las plataformas digitales de transporte.

SIGUE LA PIRATERÍA. En las aguas del Pacífico sigue la venta de combustible exonerado a barcos de servicio internacional y a embarcaciones locales de forma clandestina. Ni la Autoridad Marítima, ni el Servicio Aeronaval hacen algo por parar esto. La especulación es que el padrino del asunto se mudó de Chanis a Punta Pacífica, en este mismo gobierno. Después que no se aparezca con un certificado médico cuando tenga que ir de visita al Avesa en 2019.

JUNTOS. El alcalde capitalino José Isabel Blandón y la exalcaldesa Roxana Méndez compartieron la inauguración (a medias) del parque Francisco Arias Paredes. Solo faltaba Bosco para recordar los buenos tiempos.

A PROPÓSITO. Eso de andar inaugurando obras sin concluir es un viejo hábito de gobiernos anteriores. Mientras andan en eso los políticos, el hombre araña y una mujer embarazada hacían su espectáculo en el paso elevado de la cervecería a plena luz del día. ¿Y las autoridades municipales?

‘ALL WE NEED IS LOVE’. Decía Kissinger que “el poder era el más grande afrodisiaco”. Eso parece cierto en la Asamblea Nacional, donde las parejas se forman, se separan y se vuelven a formar sin importar bancadas o lealtades políticas. Hasta ellos demuestran el poder del amor.

DE COMPRAS. El sábado en la tarde el que disfrutaba de un shopping en Felix con su familia era el exministro de la Presidencia Roberto Henríquez. Según testigos, se veía muy lozano y tranquilo. Parece que tener las manos limpias evita el preludio a la destrucción.