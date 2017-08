70 DÍAS. Qué rápido pasa el tiempo. Van 10 semanas. Aunque ya se disipó la tormenta tropical Harvey, los oscuros nubarrones anticipan un huracán llamado Edwin para el miércoles 23 de agosto. Cuidado con el mal tiempo.

HISTÓRICO. Quizás no nos hemos percatado de que, por primera vez en la historia republicana de Panamá, hay un expresidente de la República y un exvicepresidente detenidos al mismo tiempo. Mas allá de la debida presunción de inocencia, este dato debe hacernos reflexionar sobre la naturaleza de la política panameña. Este no es el tipo de récord que queremos para el futuro.

CAMPAÑA CRIOLLA. Según el abogado y comunicador Ricardo Lombana, es el primer independiente en completar el número de firmas y presentarlas al Tribunal Electoral para ser reconocido como precandidato presidencial independiente. Si esto es así, este respaldo para una persona sin ninguna experiencia política ni de gobierno, el mensaje que está mandando el votante para 2019 va a provocar mucho desempleo entre los partidos políticos tradicionales. Cuarteles de invierno empiezan a prepararse.

VIENEN MÁS. Si la supuesta candidatura de Guillermo Saint Malo Eleta a la presidencia (a pesar de ser primo de la actual vice, la Constitución no se lo prohíbe) por el PRD se concreta, sería claro que Nicolino no va a correr… y entre tanto drama, ¿por dónde anda Nito? Para ser un frontrunner, no se le ve por ninguna parte.

CONSISTENTE. La Capac se opone a la decisión judicial que paró el proyecto Sea Point. Su actual presidente, Iván De Icaza, fue el vice del MOP cuando Pepe era el ministro y ese ministerio se quedó calladito frente a otros proyectos con problemas similares.... ¿Les suena uno en Coco del Mar?

CUIDANDO AL ‘CHIEF’. El viernes en la noche, en el Casco Antiguo, los ladrones hicieron japai en un edificio de estacionamientos que cuidaba el SPI. Al menos, seis carros sufrieron vidrios rotos y consabidas pérdidas. Esta es una raya más para el tigre, recordemos que las estatuas de los juegos de antaño se perdieron del parque Omar, que también está bajo protección del SPI, y no olvidemos la robadera que hay en la cinta costera. ¿Que será lo que está mirando el SPI?

BUEN VIAJE. Como muestra de que los jóvenes no están solo en bomba y plena, la actriz panameña Clara Rut Tristán Urrutia parte para Nueva York a perfeccionar su formación en el legendario The Actors Studio, donde se han formado algunos de los talentos más destacados de Hollywood y la pantalla chica. Lograr ser admitida nos deja en grande a todos los panameños.