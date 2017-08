MAREMÁGNUM. El lunes en la noche, el tranque en las áreas revertidas alcanzó niveles increíbles. A algunas personas les tomó más de tres horas salir de Clayton. Quizás si la ACP y la Autoridad de Tránsito se ponen de acuerdo, se pudiera usar el puente de Miraflores durante ciertas horas para ayudar a desahogar el tráfico. Los capitalinos ya no aguantamos más.

LA TARJETA. Yanibel ya lo hizo; Dana, también; y Raúl Hernández, por supuesto. Todos ellos y muchos otros ya pintaron o retiraron sus nombres de los vehículos o edificios en sus circuitos electorales. Ahora tenemos que resolver el caso del HR Sebastián Abadía, que le puso su nombre a toda la señalización de la nomenclatura de las calles en Chanis y Santa Elena. Ese va a ser menudo trabajo tapar o pintar cada letrerito.

HOUSTON, TENEMOS UN PROBLEMA. En realidad es un problemón. Ni el presidente de Estados Unidos ni el gobernador del estado de Texas creen que existe el cambio climático producido por el ser humano. Con esos criterios, va a ser muy difícil evitar y responder adecuadamente a nuevos desastres.

COMUNICACIÓN 101. No se había terminado de ir Manuel Domínguez de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, y ya el presidente Varela se ha hecho invisible. La vice anda en Corea del Sur haciendo declaraciones diplomáticas; el ministro de Salud anda salvando al mundo quitando los saleros de las mesas; y la ministra de Educación está metida en negociaciones con los maestros. Y el presi, ¿dónde está?

‘DESEDUCACIÓN’. En algunas de las zonas más remotas de este país van para dos meses que no hay clases, porque los maestros no quieren. Ahora un grupito de educadores desea que todo el cuerpo docente se vaya a huelga, porque no es posible dar clases. En el medio, los estudiantes más vulnerables pierden la oportunidad de sus vidas de salir de la pobreza extrema. Seguimos jugando a la ruleta rusa con el futuro del país.

EL PELADERO. El Ministerio de Ambiente anda promoviendo unas “guías de buenas prácticas” para sustituir los estudios de impacto ambiental (EIA) en los proyectos de infraestructura. Todo lo que tenga que ver con la extracción de cascajo en los ríos, la sacadera de arena en las playas y las actividades propias de la construcción estarán exentas del EIA. Van muy bien, muchachos. ¿Será que ya están pensando en lo que harán después de 2019 cuando regresen a las empresas de consultoría ambiental?