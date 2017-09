HABEMUS PAPAM. El papa Francisco predicó directamente a millones de personas en Colombia con un fuerte mensaje a favor de la paz y de la justicia, contra la corrupción y el narcotráfico y promoviendo la esperanza de una juventud más comprometida. En todas partes rechazó los lujos, así que no me imagino lo que pasará cuando conozca el mini Vaticano de paredes de mármol y grifería italiana en Clayton. Como la cinta costera será la sede de importantes eventos, a lo mejor le sirve más la vieja nunciatura en Paitilla.

LEGADO I. Al gobierno del presidente Varela le quedan 21 meses y 19 días. Ya sabemos que las letrinas no serán terminadas, que la línea 2 será inaugurada parcialmente y que la renovación urbana de Colón apenas ha completado un 50% de su proyecto. Todavía hay tiempo para dejar un legado institucional de una robusta ley de contrataciones públicas y ley de conflicto de interés, sobre todo cuando todavía la línea 3 del Metro y el cuarto puente sobre el Canal no han sido licitados.

LEGADO II. Al presidente lo juzgará la historia por haber sido el determinante o no para fomentar la justicia en Panamá. A la Fiscalía Federal de Paraná, la que lleva el peso del caso Lava Jato en Brasil, le duplicaron el presupuesto para combatir la corrupción. El Ministerio Público todavía tiene que solicitar migajas para trabajar. Hace unos meses, cuando regresó de Chile, Varela indicó que la DIJ debería salir de la Policía. Esa institución y la Unidad de Análisis Financiero deberían ser parte de un Ministerio Público fortalecido para combatir la delincuencia.

91 DÍAS. El Buró Federal de Prisiones no me ha respondido mis preguntas sobre el refugio al que llevaron a sus “huéspedes”. Me imagino que por razones de seguridad. Tampoco he sabido algo sobre la mansión y el yate pegados al mar. ¡Ay, qué dolor!

HOMBRE APARECIDO. Nito Cortizo ha estado muy activo con los medios, llegando a participar hasta en El Cañonero de Domplín. Su equipo de campaña ya incluye a Balbina Herrera y a Rafael Mezquita, este último una de las eminencias del gobierno del Toro. Así que, si está acá no está allá. Si aumentan los memes y los bochinches judiciales en las redes sociales de los perredosos quiere decir que Cortizo está arriba en las encuestas internas del partido octubrino.

LA TREMENDA CORTE. En su lacónico comunicado, el presidente de la Corte Suprema culpó de los males de la justicia al Ministerio Público (MP). Seguramente el MP ha cometido sus errores, pero el hecho de que Cucalón ha pasado dos años en un hospital y los otros no han tenido ni audiencia preliminar es responsabilidad de su gente. Además, como nunca han querido tener plata para la carrera judicial hay demasiada gente interina y de a dedo tomando decisiones importantes.