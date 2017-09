SORPRESA. Por enésima vez, la audiencia de Luis Cucalón no se pudo realizar porque el exdirector general de Ingresos todavía está hospitalizado. En esto es que debieran estar encima los jueces y magistrados, y no jugando pelota para pasarle la responsabilidad de sus “fallos” a otros.

ARENGA. Ayer, durante el periodo de incidencias de la sesión legislativa, el diputado Carlos Afú compartió con la audiencia que su esposa le recriminaba, palabras más, palabras menos, que “¿cuándo iban a cobrar las partidas del XIII mes?”, refiriéndose a los pagos pendientes de las 11 partidas de 1972 a 1983. Debe ser muy caro mantener la casa de La Ermita y la de Nuevo México, ambas en Las Tablas. Es muy duro ser oposición.

TRANSPARENCIA. La defensa de algunos de los diputados a la publicación de los cheques girados por TCT es que esos pagos eran donaciones electorales, y esto no tiene nada de pecaminoso. Es más, nos conminaron a que fuéramos al Tribunal Electoral a buscar toda la información. Todos ellos saben que si no autorizan expresamente a este Tribunal, no se pueden divulgar públicamente sus donaciones.

‘EXPERTISE’. El ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, dio su lectura al informe de la Contraloría General de la República que habla de una lesión patrimonial en la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera. El funcionario más querido del país nos recordó que “eso no estaba en su libro”. Parece que en ese libro tampoco está el mantenimiento preventivo del puente de Villa Lucre y muchas otras estructuras. Si uno ve cómo están las carreteras de Florida y las calles de Miami, que aguantan huracanes e inundaciones, solo se puede preguntar si él que trabajó haciéndolas allá lo olvidó todo cuando llegó acá.

PREGUNTITA. Antes de que todos los especialistas y salas de la Caja de Seguro Social se vayan a huelga, ¿no sería mejor comprar directamente los medicamentos e insumos que se necesitan? Señores, hay gente que se está muriendo por esto.

REFLEXIÓN. Un médico especialista necesita al menos 24 años de educación. Esto quiere decir que los especialistas que iniciarán sus carreras en el año 2040 ya están en primer grado de primaria. Más vale que los eduquemos mejor.