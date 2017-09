RECÓRCHOLIS I. El apagón de ayer en el Aeropuerto Internacional de Tocumen fue imperdonable. Después de un exitoso fin de semana de compras que atrajo a miles de turistas extranjeros, lo del lunes en la mañana erosionó la marca país. A esto se le suma que el distrito de San Carlos estuvo tres días sin agua. Con este tipo de incidente, estamos ahuyentando el turismo.

RECÓRCHOLIS II. Después de semejante crisis en el aeropuerto, uno esperaría que su flamante gerente demostrara preocupación, constricción o, por lo menos, la sensibilidad ante el daño causado. En su lugar, Carlos Duboy apareció acicaladito, sentado y apacible como si fuera cualquier otro día de trabajo. Quizás eso sea, porque se siente muy confiado de sus amarres políticos.

EL QUE FALTABA. Valter Lavítola, exconvicto de no sé cuántas condenas en Italia, dio unas declaraciones sumamente amistosas. Si tiene tantas ganas de hablar, bien puede venir a dar sus declaraciones a las fiscalías del edificio Avesa. Don Valter tiene la ventaja de que no se puede juzgar a nadie dos veces por un mismo delito.

LA ESCUELITA. El magistrado Harry Díaz reaccionó intensamente a un supuesto comentario posteado en las redes sociales por el diputado Adolfo Valderrama. Con la velocidad que debería tener la Corte cuando conoce los habeas corpus, el magistrado Díaz le escribió a la presidenta de la Asamblea Nacional, la diputada Yanibel Ábrego, para que pusiera orden en el Parlamento. Beby Valderrama le respondió que esa era una cuenta falsa, y que la próxima vez se comunique directamente con él. Ya tenemos una idea de por qué hay tanta mora judicial.

EN EL CAMPUS. Suenan vientos de cambios en el equipo del rector Eduardo Flores, ya que parece que su vicerrector académico y su secretario privado cambiarán de cargos. También se dice que la decana de Enfermería tomará una licencia de su puesto. Quizás sería mejor idea oxigenar la administración con caras nuevas.

LO PINTARON. Nuevamente, la cerca del parque Omar fue pintada. Esta vez escogieron el color rojo para tapar el verde anterior. Con unas pocas lluvias, seguro que se pondrá chocolate.

EL IMPOLUTO. Me dicen que las familias que asistieron a un espectáculo para niños en Atlapa el domingo, se encontraron con un muy conocido abogado litigante que, acompañado de su esposa y de dos niños pequeños, se coló, ubicándose en asientos que no le correspondían, y que no hubo forma de sacarlo de allí, ni con la Policía para que los verdaderos propietarios de esos asientos pudieran disfrutar del espectáculo. Después se rasga las vestiduras en televisión, hablando del debido proceso, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la Ley. ¡Hasta la vista, baby!