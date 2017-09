DINERO. Es cierto lo que dice la canciller Isabel de Saint Malo, de que en la ACP “el peso salarial de algunos” (léase prácticos) impide aportes mayores al Estado. También es verdad que en el servicio exterior algunos se llevan unas tajadas que dejan al resto del país con la boca abierta. Caldo de cultivo para conflictos.

¿HASTA CUÁNDO? Dicen sus voceros que una vez regrese de Nueva York, el presidente Juan Carlos Varela hará importantes anuncios en materia de transporte. Desde 2014 viene haciendo eso. Solo ayer se volcó un bus pirata dejando a varios panameños lesionados.

IMPEDIDO. Fuera del debate de si había o no mérito para investigar a Ricardo Martinelli por supuesta intromisión en el Órgano Judicial, son dignas de estudio las razones por las que algunos magistrados, como José Ayú Prado, piden declararse impedidos en algunas ocasiones y en otras no. ¿Raro, no?

¡BUM! Anuncian en el cuartel de CD que viene una bomba. No precisan si se trata sobre la realidad nacional o sobre el futuro del jefe. De esto último ellos tienen información de primera mano. ¿Será que Il Capo comprendió, finalmente, que le conviene la justicia de Panamá ante el hecho de que con la del Tío Sam, en esa que él tanto creía, no le ha ido bien?

RAZONES 1. Recordemos que el juez Charles R. Breyer, del distrito norte de California, encarceló en diciembre de 2015 a Vicente García, ejecutivo de una filial del productor de software alemán SAP, luego de que este se confesara culpable de sobornar a tres altos funcionarios panameños en 2009 para conseguir contratos. El juez, según reportó Reuters en su momento, instruyó a García para que evitara el contacto con cualquier cómplice, incluyendo a Martinelli.

RAZONES II. Además, un testigo declaró que en la lista de los pinchados figuran una funcionaria estadounidense (Ermitas Pérez, secretaria de la Embajada de EU en Panamá) y dos ciudadanos de ese país (Richard Downie y Christian Ferry). Y ya saben cómo son los gringos con eso del espionaje.

RAZONES III. Como si fuera poco, también gravitan sobre Martinelli acusaciones de manipulación del mercado de valores con supuesta información privilegiada en el caso de Petaquilla que habría afectado intereses en Canadá y EU.

'INSIDER TRADING I'. El Departamento de Justicia de EU investiga a tres ejecutivos de la compañía de análisis financiero Equifax por sospechas de que violaron las leyes de información privilegiada cuando vendieron acciones antes de que la empresa revelara que había sido víctima de un ciberataque, por medio del cual los criminales robaron datos sensibles de al menos 143 millones personas. Los sabuesos intentan determinar si estos ejecutivos vendieron acciones antes de dar a conocer el hackeo de la compañía, cuyas acciones se vinieron abajo una vez se supo la noticia del ataque.

‘INSIDER TRADING II’. El uso de información privilegiada en Panamá está prohibido por el decreto-ley 1 de 1999 y el Código Penal. Ignacio Fábrega puede dar fe de ello. Claro, que este tema tampoco es nuevo ni exclusivo del mercado de valores. Muchas fortunas han crecido gracias a un dato traficado. Saber cómo va a salir un fallo, por dónde pasará una carretera, qué empresa enfrenta problemas o, incluso, las prioridades de un gobierno en materia de inversiones, puede hacer millonario a uno y llevar a la miseria a más de cuatro.