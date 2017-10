LA BUENA NUEVA. La destacada panameña Natalia Kanem ha sido designada como directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Esta entidad está dedicada a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas, los adolescentes, los hombres y mujeres del mundo por medio de la educación, el acceso a la salud y las políticas públicas de inclusión. Es una lástima que un puñado de fanáticos religiosos, grupos homofóbicos y misóginos pretenda calificar al Unfpa como una institución conspiradora que busca imponer la “ideología de género” en el mundo.

CIENTO DOCE DÍAS. Con la detención con fines de extradición de Andrés Felipe Arias, exministro colombiano del gobierno de Álvaro Uribe, no solo hay un nuevo residente en el Centro de Detención Federal de Miami, sino que el equipo legal que comparten Arias y Ricardo Martinelli debe tener mucho cuidado para no hacer cut and paste con los recursos legales. Algo parecido le sucedió al penalista que defendía al expresidente peruano Alberto Fujimori, quien se equivocó de alegato en una de sus audiencias.

LA CUÑA. Hay una campañita de la Presidencia de la República en los medios de comunicación, en la que vinculan el pago de los décimo tercer mes atrasados y la lucha contra la corrupción de este gobierno. Me parece que el historial del pago de los décimo tercer mes demuestra que este gobierno estuvo a punto de unirse a los nueve anteriores que se negaron a pagar estos fondos. Y respecto a la lucha contra la corrupción: sin comentarios.

CAMBIO DE SIGLAS. Parece que algunos de Pamago (Perseguidos por Ana Matilde Gómez) se van a tener que cambiar el nombre a Emado (Embarrados por Manuel Antonio Domínguez). Cuestión de perspectivas o karma.

‘RECORDERIS’. ¿Cómo para cuándo nos estará entregando a la ciudadanía el informe sobre los casos de corrupción que investigaba una comisión especial de la Asamblea Nacional? ¿Será que no se puede investigar por tanto conflicto de interés?