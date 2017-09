¿Estamos preparados para el futuro?

Autos voladores, televisión por medio de hologramas y robots que ayudan en las tareas caseras. Eran tecnologías comunes en la popular serie Los Supersónicos de los años 1960. Hoy, casi 60 años después, estos inventos se han hecho una realidad, aunque con algunas variantes. Desde el nacimiento del internet, la tecnología ha estado evolucionando a una velocidad increíble. Hace menos de 20 años salieron al mercado los primeros teléfonos inteligentes. Hemos evolucionado a tener relojes inteligentes y hasta casas inteligentes, gracias al internet de las cosas (IoT). Compañías como Cojojet, hoy hacen posible imprimir en 3D, postres 100% comestibles y deliciosos. En China, recientemente una cadena de comida rápida inauguró su primer kiosco en el que, para pagar, es utilizado el reconocimiento facial; es decir, si sonríes, pagas. No se utiliza efectivo, tarjeta de crédito, ni siquiera el teléfono móvil.

Vivimos en ese futuro que hace 60 años se imaginaron los creadores de Los Supersónicos. Estamos rodeados de nuevas tecnologías que están cambiando la manera en la que hacemos las cosas. Sin embargo, seguimos estudiando los mismos contenidos en la escuela. No existen materias que te expliquen cómo funciona la inteligencia artificial ni cómo utilizar la tecnología de blockchain ni, mucho menos, cómo aprender a programar en al menos un lenguaje de programación. La tecnología no va a esperarnos a que nos adaptemos a ella, seguirá evolucionando y nos rebasará si no nos movemos rápido. En muy poco tiempo, los tradicionales puestos de trabajo que conocemos hoy serán remplazados por máquinas, y no con forma humana como Robotina, de Los Supersónicos, sino con software, por medio de la automatización.

Según un reciente reporte de PWC, antiguamente PriceWaterhouseCoopers, para 2030, hasta un tercio de los trabajos que existen hoy serán remplazados por automatización. Incluso, no hay que esperar hasta 2030 para sentir los efectos. Fastbrick Robotics desarrolló un robot que coloca mil bloques de construcción en una hora, comparado con un humano que le tomaría, medio día o más hacerlo. Otras compañías, como Tally, ya han desarrollado auditores de estanterías autónomos, que recorren los supermercados para asegurarse de que siempre haya mercancía en las estanterías. Son solo algunos ejemplos, sin embargo, la autonomía llegará a casi todos los sectores industriales, desde la medicina y la agricultura, hasta la construcción y el consumo masivo.

La automatización y la tecnología también traerán nuevos empleos. Se necesitan personas que programen estos robots, que analicen data y tomen decisiones, que sean capaces de adaptar estas tecnologías a problemas reales y crear soluciones innovadoras, como drones, para reducir el tráfico, o sensores inteligentes para ayudar a los médicos a diagnosticar mejor. Es imperativo que hagamos cambios radicales en la manera en la que educamos a nuestros estudiantes. Debemos cambiar el foco de memorizar por analizar. Tenemos que fomentar el pensamiento crítico en los niños y el lateral o creativo; empezar a formar jóvenes que busquen soluciones innovadoras y creativas, en vez de únicamente ser capaces de seguir instrucciones o de usar app.

Lo preocupante es que en pleno 2017 todavía hay personas que se rehúsan a adoptar nuevas tecnologías, con la excusa de que “eso es muy difícil” o “no lo entendemos”. Esto me lleva a preguntarme, ¿Está preparada la sociedad y el sistema educativo para el futuro de la tecnología? Ya no es en 60 años: hoy es el futuro. Aquel que se rehúsa a adoptar la tecnología será inminentemente remplazado por ella. La era de los Supersónicos es hoy.

El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación y CEO de Tutorez