Ser primero en la escuela no garantiza nada

Te has preguntado el porqué cuando hablamos con algún joven lo primero que hacemos es preguntarle: ¿Cómo le va en la escuela? ¿No será esto parte del exitoso adoctrinamiento bajo el que hemos llegado a la mansa aceptación de que el camino al éxito pasa por las buenas notas? Pero es curioso que muchos de los que lideraron las buenas notas, luego no lograron hacer lo mismo en su vida económica y social particular; mientras otros que eran los “lerdos”, sí. ¿Qué hay detrás de todo ello?

Un estudio al respecto demuestra que las estrategias que permiten a unos lograr éxito en la escuela, poco tienen que ver con un aprendizaje profundo y efectivo. Lo preocupante es que cada vez que le preguntamos a los jóvenes cómo les va en sus clases, les estamos diciendo que ese es el camino al éxito. ¿Lo es? Como ya dije, buenos estudios han demostrado que no. Uno de esos estudios lo efectuó Denise Pope, que luego lo publicó en su obra Doing School, que traduce a “haciendo escuela”. Una de las cosas que vio en el estudio es que los estudiantes más vivarachos aprenden rápidamente a ganarse predilecciones con sus profesores, lo cual se traduce en el boletín.

Igual se destaca en el libro de John Holt, How Children Learn o, ¿cómo aprenden los niños?, quien llegó a similares conclusiones. A Holt le parecía que el aprendizaje típico era llano, enfocado en cómo encontrar la respuesta deseada por quien pone las notas. Holt, inclusive, llega a concluir que los propios estudiantes llegan a considerar a la escuela como un racket (embauque). Es volverse sabuesos que huelen la respuesta predilecta del profe.

Estudios más recientes indican que ocupar los primeros puestos no es garantía de éxito luego. Y una de las razones es que a menudo para lograr éxito en la escuela debes aprender el arte de ser conformista; de dar a las autoridades aquello que anhelan. Los pueblos no se desarrollan por intermedio del conformismo.

Mejor preguntar a los jóvenes: “¿Qué cosas interesantes estás haciendo?”. Verás que cuando preguntas eso los chicos se quedarán pensando, cosa que no hacen cuando les preguntas cómo les va en la escuela. Luego, lo más probable es que verás que se enciende una luz en sus ojos y puede que te informen de sus proyectos y sueños.

Y es que son los proyectos que emanan de la emoción en donde yace la educación. Son la cuna del interés, que brota del manantial que habita en sus almas. No es algo que algún burócrata les infundió; y el único premio que logran es interno y hermoso, en donde no hay calificaciones de fracaso. La satisfacción viene de andar los caminos de la vida a ver qué cosas y qué gente podemos descubrir.

Lo triste es que esas maravillosas pasiones se apagan cuando suena el timbre para la próxima sesión de adoctrinamiento. Las realidades del mundo no caminan por los pasillos de las escuelas, sean del Meduca o privadas, pero mucho menos por las del Meduca; ya que al menos las privadas son fehaciente expresión del mundo liderado por la actividad ciudadana y no la burocrática política centralizada.

Y sí, aun la escuela privada debe evolucionar de manera radical. Es más, eso mismo ocurre mientras la comunidad despistada ni siquiera lo advierte. Y como me recordó Carlos E. Gonzáles R. en la Apede: “No te afanes tanto Johnny, que mientras los burócratas duermen, el mundo sigue dando vuelta y les está dando la vuelta”.