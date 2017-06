Un proceso doloroso

Recientemente vi por uno de los canales de televisión de nuestro país unas entrevistas a una serie de estudiantes de diferentes universidades de Panamá, tanto oficiales como privadas. Las entrevistas eran sobre diferentes temas de la historia y geografía de Panamá. Las respuestas de los entrevistados a dichas preguntas fueron diversas, pero sobre todo “catastróficas”, lo que resulta doloroso para los panameños, al ver tanta ignorancia y despreocupación cuando se trata de temas importante para una nación, como es el conocimiento de su historia patria.

La juventud se encuentra desanimada, deprimida, desalentada y muy golpeada por muchas razones. Cito algunas en las que usted puede o no estar de acuerdo. Una de las más importantes razones es la desintegración sistemática de la familia, apoyada por el incesante golpeteo de los medios de comunicación que no son coherentes con sus programaciones televisivas en la promoción de los valores, la queja ciudadana al respecto es generalizada. Otra razón es la falta de trabajo, ya que de todos es sabido que Panamá es el tercer país de América Latina y el Caribe con la tasa de desocupación más alta 16.1%, superado solamente por Argentina y Colombia. Otro factor es la pésima economía panameña, a pesar de que el MEF ha anunciado que crecerá a un 5.8% basado en el impulso de la construcción, la minería, la intermediación financiera y el suministro de electricidad, gas y agua. La realidad es que no todos los panameños trabajan en la construcción, ni en las minas, ni en el sector financiero y mucho menos en el sector de electricidad, gas y agua. Ese crecimiento económico de que hablan los políticos de gobierno no baja a los bolsillos de las personas más humildes y por lo tanto no se siente y no es creíble para el común de los mortales.

Existe todo un bombardeo incesante de malas noticias, muy mal llevadas mediáticamente, en todos los canales televisivos y de radio, referente a los descarados y multimillonarios robos por parte de empresarios panameños y extranjeros deshonestos y políticos “rateros”, término este muy conocidos en el argot panameño. La ciudadanía ve con muy malos ojos cómo la Procuraduría de la Nación y el sistema de justicia de Panamá están manejando los casos, “armando un circo romano”, para después de un tiempo perentorio, dejar en libertad a los imputados, haciendo con ello una burla a la esperanza de justicia del pueblo panameño. “Tienen país por cárcel” dicen los fiscales, pero bueno, así nos sentimos la mayoría de los panameños secuestrados por los malos líderes y corruptos de este país.

Tenemos que señalar que los antivalores están presentes y permean todas las capas de nuestra sociedad por estos malos ejemplos de vida. Nunca, en mis 58 años de edad, había visto el saqueo que le han hecho al erario público, y ese sentimiento es compartido en todos los estratos de la sociedad panameña. La desesperanza se acrecienta cada día más, haciendo que el dicho panameño “el crimen sí paga” sea cada día una opción para muchos que ven en sus líderes un mal ejemplo a seguir. Eso es lo que sucede cuando la institución llamada familia decae precipitadamente y cuando el sistema educativo e instituciones consideradas como sacrosantas, como las Iglesias, entran en crisis profundas… No hay más explicaciones.

Y…¿Cómo podemos descifrar la solución a situaciones tan complejas? Existen en Panamá, personas y organizaciones que han tomado para sí el rescate de los valores en Panamá, con la finalidad de que exista una luz en el camino y todos con nuestros ejemplos volvamos a tomar el rumbo de la nación. He de señalar solo algunos que sé personalmente han estado haciendo cambios sustanciales en la vida de la nación. Les señalo algunos para que los profundicen, imiten y hasta se unan a los esfuerzos de estos panameños o creen sus organizaciones en cada pueblito de Panamá para fortalecer los valores y construir un Panamá mejor para todos: organizaciones como la Fundación de Valores Cívicos y Morales de los clubes cívicos de Panamá; la Fundación Valórate; Jóvenes Unidos por la Educación; Excelencia Educativa; Fundación por los Niños de Natá. En el sector gubernamental para citar algunos: Aprende al Máximo, del Meduca; Educa Panamá, del Meduca; Panamá Bilingüe, del Meduca; Compromiso por la Educación Panameña, esfuerzo del Gobierno y la sociedad civil.

Grandes esfuerzos de estas organizaciones y personas se están haciendo, como si se tratara de una cirugía especializada hecha por muchas personas para salvar la dignidad de una nación a la que le hace falta un norte a seguir.

Algunas personas señalan que el acceso a la educación es la salida conveniente para enfrentar la pobreza y otras situaciones que vivimos, yo no comparto mucho esa opinión, pues los que han estado robándole al erario público la gran mayoría ha tenido una excelente oportunidad educativa en el exterior, y vean los resultados. Se trata de algo más profundo, de un sentido de ética y no tanto de moral, pues ya se nos ha hecho costumbre (moral) lo de robarle al Estado. Se trata de explorar una educación humanista con altos valores éticos que permiten el compromiso con el bienestar común.

Tendremos que esperar, finalmente, el trabajo de la Comisión del Compromiso por la Educación Panameña, de los procesos de mejoramiento de la educación a nivel superior que lidera la ministra Paredes con el Coneaupa y que superen la crisis de años de inconformidades; tendremos que esperar que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hagan una autoevaluación sincera y ética para mejorar los procesos y combatir la corrupción en todas sus facetas; tendremos que esperar que los políticos que se reúnen todos los días en la Asamblea Nacional de Panamá, se pongan la mano en el pecho y entiendan profundamente qué es la política. En fin, tendremos que esperar que el papa Francisco venga a Panamá a decirnos, “de un argentino a un panameño”, que hagamos el compromiso de por vida con la verdad y vivamos en paz unos con otros.