No hay profetas ni profecías

Todos y ninguno, creo que no hay quien pueda manejar la totalidad de los acontecimientos que han ocurrido desde que se fueron los demonios del paraíso terrenal de Panamá. Tal vez alguien pueda, pero con la clase de ardides y manejos sucios que buscan dañar y ensuciar el trono, es imposible.

Después de tanto daño y robo, es increíble que todavía alguien piense que el diablo y sus demonios puedan regresar al trono, tras los hechos registrados recientemente con la sacada de una baraja de la manga, como lo intentó hacer Ramón Fonseca Mora. Él fue señalado por Brasil, entonces, debe enfrentar los cargos, con honor y gallardía, y sin agarrarse –como un cobarde– de su antiguo amigo y copartidario, para tratar de cambiar la ruta de la justicia, que ya ha tenido tantos desaciertos en el pasado.

Ahora, que se llama a algunos a rendir cuentas, sean o no culpables, se sigue engañando a la gente con este tipo de argucias. Así veo cómo algunos de los que fueron perseguidos por sus crímenes en tiempos de la invasión, y otros que se beneficiaron de los dineros de todos, en tiempos de la dictadura, hoy se creen con la moral suficiente para señalar a otros, sin tener pruebas.

Ellos han pescado y quieren seguir pescando en río revuelto, ahora que las cosas empezaron a caminar con el orden y la prisa debida, y no con el desbocamiento que caracterizó al dictador de hace dos años y medio.

¿Acaso no tuvimos suficientes pruebas de su desmedido actuar en el manejo de la cosa pública y debido a los millones de dólares que se perdieron en el saco de olvido?

Sucederá lo mismo (o peor) que ocurrió durante la dictadura que mató, violó, robó y se apropió de las riquezas estatales, sin que nadie pudiera reclamar ni los cuerpos de sus desaparecidos. Hoy día muy pocos recuerdan esa historia y creen que con los hechos recientes se olvidará para siempre, mientras el fugitivo sigue en Miami, sin ser llamado a rendir indagatoria.

Bueno, gente como esa es la que pretende que olvidemos lo inolvidable. A ellos les recuerdo que está prohibido olvidar. Además, surge toda una maraña de leyendas urbanas –para hablar como lo hacen los del norte–, cuando un rumor, bola o chisme sale de lo que sucede en Panamá. Los del PRD dicen que en ese partido hay mucha gente buena, pero no demostraron ser buenos, porque nunca pidieron perdón por los crímenes que cometieron, ellos y sus antiguos jefes. Al menos, Manuel A. Noriega pidió perdón, aunque de mentira. Ahora tienen la osadía de exigir y se creen impolutos para señalar con el dedo, pues bien, les digo que el que esté libre de pecados que tire la primera piedra.

Lo penoso es que dejaron que el fugitivo les diera la dirección, incluso las palabras para iniciar una crítica que no tiene otra intención que tumbar al águila de su nido. Y no les importa si dan al traste con la institucionalidad del país y con su economía. Ya bastante lograron los medios con el circo del año pasado, y ahora inician otro más, dándole importancia mayor a Fonseca Mora, quien no está en posición para señalar, porque ha sido señalado, sea o no el culpable.

No voy a mencionar a ninguno en particular al hablar de los medios televisivos que se ponen al mismo nivel de la prensa amarillista, cuando quiere vender más ejemplares. Sacan cualquier noticia sin tener pruebas y le dan la cobertura exagerada para hacer que la verdad sea manchada con la mentira repetida.

A esos no los podemos mencionar, como serios y objetivos. Todos sabemos a quienes pertenecen y a qué partido obedecen. Ya antes lo advertí cuando afirmé que solo dicen lo que su dueño les dice, si le conviene. Y que todo es negativo, nada es verdad nada es mentira.

Así como la bola empezó a rodar cuesta abajo, está el país que todo lo cree y lo sospecha, porque para esto somos buenísimos: morbosos, desconfiados, vengativos y cizañosos. Así somos en el fondo, no nobles como algunos se refieren del panameño. No obstante, me pregunto si en el fondo de nuestras conciencias seremos nobles.