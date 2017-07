Las promesas de la economía naranja

A finales de los 90, muchos gobiernos europeos replantearon sus políticas culturales. En lugar de promover eventos y subsidiar artistas inspirados por musas divinas, se crearon cientos de programas públicos para explotar el valor de la cultura y la creatividad en procesos de desarrollo sostenible.

Por 10 años fui parte de equipos de investigación y aprendizaje para fortalecer el mercado cultural en Inglaterra. Al enterarme de que Panamá nuevamente recibirá fondos internacionales para impulsar las industrias culturales y creativas, que como evidencia del impacto del Banco Interamericano de Desarrollo que por estos lares llamamos economía naranja, comencé a reflexionar sobre el impacto de este tipo de políticas en Inglaterra y otros países.

De allí surgen tres recomendaciones y una alerta para el sector cultural panameño.

La primera recomendación es enfocarse en el mercado cultural y no solo la industria. No es suficiente construir un museo si no existe la red de ciudadanos, consumidores, académicos, críticos, donantes, etcétera para disfrutar y apoyar su uso y desarrollo. Apoyar solamente la industria crea oligopolios culturales y llega a exacerbar la notoria desigualdad de recursos que ya existe en este sector.

A partir de ese enfoque, la segunda recomendación es la no muy revolucionaria idea de actualizar nuestra ley de cultura de 1974, que buscaba la homogeneización cultural para enfrentar el colonialismo. Después de 17 años de haber recibido el Canal, nuestros retos son diferentes y es ineficiente seguir persiguiendo la “pollerización” de todo Panamá. Mucho más importante, una nueva ley de cultura debe crear el marco legal para facilitar y proteger negocios culturales de cualquier persona en cualquier parte del país, y no solo los escogidos por paneles o fondos gubernamentales.

Como última recomendación, sería importante aprender del modelo de gestión cultural de la Alcaldía de Panamá. Con el Festival MUPA, África en América y Puntos de Cultura, sus actividades buscan desarrollar cohesión social, habilidades para la vida y promover la creatividad como una herramienta que fortalece la cultura ciudadana.

Desafortunadamente, por falta de fondos para evaluación, sabemos poco de manera sistemática del impacto social de estos programas. De hecho, en Panamá parece imposible aprender de las buenas labores implementadas por funcionarios públicos debido a un terco cegamiento político y una campaña mediática en contra de todo lo público o colectivo que nos hunde en la semiignorancia.

Por último, la advertencia:

Luego de 10 años de estas políticas, Inglaterra comenzó a percatarse de la sobreoferta de estudiantes con títulos en las artes que no encontraban trabajos o no podían costear sus proyectos empresariales. El Gobierno redujo el apoyo monetario a departamentos universitarios de teatro, danza, música y cine al considerar que no brindaban un buen retorno social.

Esta evaluación fatídica, que se enfoca en el valor monetario del sector, fue el resultado de una campaña de cabildeo del mismo sector cultural que intentó vender algo que no podía ofrecer: trabajos e ingresos adicionales.

En Panamá debemos ser muy cuidadosos y no vender el sector cultural de manera simplista e inexacta, esto podría perjudicarnos a largo plazo y enviar un mensaje confuso a miles de jóvenes que están decidiendo su futuro laboral.

Como nos recuerda el economista Amartya Sen, el argumento es más elegante y poderoso: sin cultura no hay desarrollo económico sostenible.