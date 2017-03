A propósito de la renovación de la UP

La Universidad de Panamá (UP), expresada a través de sus tres estamentos: docente, estudiantil y administrativo, se aboca al proceso de renovación de sus estructuras académicas y administrativas, mediante la revisión y actualización de su ley orgánica. En la Agenda estratégica de renovación universitaria (documento programático de la campaña electoral del rector Eduardo Flores Castro y su equipo) se recogen y sintetizan los lineamientos básicos generales sobre los que ha de estructurarse la nueva UP, la universidad renovada.

No obstante, toda empresa humana exige, como reflexión previa, el examen de las condiciones de posibilidad de su concreción, así como una clara visión del propósito fundamental que se persigue. Dicha reflexión ha de partir necesariamente, primero, del reconocimiento de su clara naturaleza laica y, además, de un hecho innegable: la enfermedad crónica que aqueja a la UP, que empezó a gestarse hace más de 15 años. Esta enfermedad no es más que el clientelismo político.

El clientelismo político se expresa en una serie de prácticas, conductas y modos de hacer, que a fuerza de la costumbre se han llegado a aceptar como normales, configurando patrones mentales y hasta una nueva cultura, la del clientelismo, ganando así su carta de legitimidad.

Desmontar esta cultura del clientelismo requiere, en primer lugar, reconocer dicho fenómeno como el problema fundamental de la UP, sumado a la voluntad y el compromiso para su erradicación. La nueva administración, en conjunto con la comunidad universitaria, tiene ante sí la oportunidad de enderezar entuertos, erradicando o limitando al mínimo la lacra de clientelismo político.

Las pautas culturales y los patrones mentales no se pueden desdibujar de la noche a la mañana; no obstante, mediante un conjunto de acciones viables se pueden dar los primeros pasos. Destaco en este sentido la necesidad de examinar profundamente las fórmulas de escogencia de las autoridades. Si no es posible sustituir el agotado modelo actual, propugnar por los correctivos en cuanto a ponderaciones, haciendo recaer mayor peso en el profesorado regular.

Si bien es cierto que la UP, por su naturaleza y fines, es popular y democrática, no menos cierto es que estos valores han de estar al servicio de la búsqueda y promoción del conocimiento científico, de cara a la construcción de una sociedad más justa y equitativa; nunca al servicio de intereses mezquinos e individuales. En consecuencia, una institución académica y científica no puede ser víctima del democratismo, la demagogia ni de la falacia del voto universal.