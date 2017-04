¿Dónde quedó nuestra ética pública?

En días pasados un conocido politólogo me comentaba, con gran tino, que son tres los elementos obligados de la ética pública: probidad en el uso de los recursos públicos, equidad en sus modalidades de operación y eficiencia en su manejo, de manera que se logre el mayor impacto posible en el bienestar social, finalidad última del Estado.

En ese contexto me pregunto: ¿Han estado presentes la probidad, equidad y eficiencia en las administraciones del último cuarto de siglo? La respuesta, salvo honrosas excepciones, parece ser negativa. Analicemos en detalle el comportamiento de los tres elementos señalados en el quehacer de los políticos.

¿Han sido nuestros gobernantes hombres y mujeres de bien, íntegros y honrados al actuar? o, por el contrario, ¿han adoptado conductas dolosas, ajenas a los principios y valores de probidad, para su beneficio propio, lo que resulta en graves perjuicios al patrimonio nacional? Basta echar un vistazo a los titulares de cualquiera de los medios, para comprobar que la falta de transparencia, la corrupción, el clientelismo y la impunidad, han estado y están presentes en el quehacer de nuestras administraciones; lo que trasciende las fronteras y coloca al país como propicio para los negocios ilegales y el enriquecimiento ilícito.

¿Ha habido equidad en la distribución de la riqueza nacional? Es evidente que no es nuestro caso. Panamá es reconocido como uno de los países con mayor desigualdad en el planeta. Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas nos diga que el crecimiento económico se mantiene robusto, todos los organismos internacionales coinciden en que en Panamá hay un alto grado de desigualdad, y que el crecimiento de la economía contribuirá poco a la reducción de la pobreza, si no se disminuyen los altos niveles de esta desigualdad. Es claro, pues, que tenemos un “robusto” crecimiento económico, que beneficia a un grupo de privilegiados, y una gran desigualdad que perjudica a los más pobres y marginados del país.

Finalmente, ¿ha sido eficiente la administración de los billones de dólares que han estado a la disposición de nuestros gobernantes? Es decir, ¿ha sido positiva la relación entre los logros conseguidos con un proyecto y los recursos utilizados en el mismo? La respuesta también es negativa. No nos dejemos engañar con los grandes edificios, las megaobras, como la ampliación del Canal, el Metro, las autopistas, la cinta costera o la calzada de Amador. Aquí ha prevalecido el pago de sobrecostos, la aceptación de coimas y los contratos amañados. Nunca sabremos la cuantía de los recursos malversados ni lo que se pudo hacer con tanto dinero, pero no se hizo, porque fue desfalcado. ¿Cuánta hambre se pudo haber evitado?, ¿cuánta pobreza se pudo haber erradicado?, ¿cuántas, escuelas, hospitales, obras sociales no se construyeron, dejando una deuda social que cada vez es más difícil de saldar?

El mismo politólogo afirma, con optimismo, que el correctivo es simple: recuperar la ética de servicio público en sus dos dimensiones interdependientes: “probidad y privilegiar el interés público, sobre el interés corporativo y el patrimonialismo (el interés del funcionario público en favor propio o de amigos y familiares)”. Y propone el abordaje sistemático de las causas estructurales subyacentes, por ejemplo, “la creación de un servicio civil sólido para todas las instituciones del Estado, la integración de juntas directivas con miembros no corporativos, que aporten competencias afines a cada institución, la creación de estándares de gestión, para asegurar la eficiencia de instituciones, como la CSS, y nuestro sistema bancario nacional, entre otras. En esencia, se trata de inducir comportamientos responsables por parte del funcionario público, y sistemas que privilegien la equidad con su complemento, la eficiencia…”.

Hasta que eso ocurra, me queda la impotencia de comprobar que los gobiernos han carecido de probidad, han sido lentos, improductivos y costosos, siendo esto el principal obstáculo para la distribución equitativa de la riqueza generada en este país en los últimos cinco lustros.

Como afirmaba mi padre hace 50 años: “Muchos de nuestros gobernantes han hecho de la patria un filón para sus propios beneficios, a base de engaños, de traiciones al pueblo y de una continua cadena de latrocinios… Viven en constante ansia por hacer las reglas de la moral y de la honradez…”. En el origen de este fracaso se encuentra la transgresión, sistemática y sin escrúpulos, de la ética pública, que nadie sabe dónde quedó…