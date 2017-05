¿Cómo reconstruir a Panamá?

Luego de las recientes reformas electorales que buscan el beneficio de la clase política que intenta mantenerse en el poder por mucho tiempo, las esperanzas de renovar y mejorar el país, de evitar que los corruptos salgan premiados y hacer que sean encarcelados parece ser algo complicado e imposible. La clase política solo trabaja para sus intereses y, cada vez más, su finalidad de servir a la población se aleja con hechos que reflejan su egoísmo enfermizo. Los escándalos de corrupción solo sirven para llenar espacio en las noticias, no en las cárceles, en donde deben estar los que le roban millones al erario público.

Las oportunidades de reemplazarlos por otros actores que intenten cambiar el sistema político parecen verdes. Los electores debemos ser conscientes de esto y no prestarnos a los juegos electoreros que mantienen a una exclusiva clase política, con sus mañas y “mala memoria”.

Panamá perpetúa esas viejas posturas sin hacer los verdaderos cambios que se necesitan. La clase política nos estanca cada vez más con sus oscuros intereses. No puede ser que el país siga con malos pasos en la justicia y sea cómplice de quienes abusan del poder y nos asaltan gracias a su poder político.

Nada hemos mejorado en este aspecto, solo nos entretienen con los cuentos de siempre. Las agendas políticas deberían preocuparse por renovar el viejo sistema, incluida la “no reelección”, para ver si con ideas frescas podemos adecentar todo el sistema. Se requiere una constituyente que no permita privilegios, ni protección a los políticos a la hora de ser juzgados o investigados por sospecha de delitos. Los electores y la sociedad civil tampoco debemos ser tan pasivos ni dejar que los políticos tomen las decisiones relevantes que incumben a todo el país. Debemos tener representación en la toma de decisiones y resaltar el verdadero concepto de la democracia representativa.

Las iniciativas para frenar este sistema enfermizo no vendrán de ningún político, a menos que ocurra un milagro; pero no podemos depender de un milagro. Es necesario que todo el país proponga hacer estos cambios. Por eso, la renovación y reconstrucción se debe hacer mediante propuestas e iniciativas de distintas representaciones de la sociedad civil, que nos permitan ver un Panamá reformado, en el que los corruptos no sigan impunes, como hasta ahora; también, para frenar a los delincuentes de saco y corbata, acostumbrados a llenarse los bolsillos y quedar libres.

El negociado con contratos millonarios con el Estado es otro renglón que tiene que ser revisado, porque las megaobras gubernamentales, al parecer, se han convertido en la mejor oportunidad para que algunos se enriquezcan, según experiencias recientes. Esto debe acabar.

Solo el gobierno de Guillermo Endara llenó las expectativas de un verdadero cambio en nuestro país, los siguientes no han cumplido esa misión. Cada vez que se ha reemplazado el gobierno, las expectativas han sido más reducidas.

La esperanza de una renovación real se podría logar mediante la convocatoria de una constituyente que introduzca cambios verdaderos, no superficiales. Reconstruyamos el país, de lo contrario, con tanta corrupción impune, iremos rumbo al fracaso económico y social.