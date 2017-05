Hay que redefinir la frontera colombo-panameña

“Qué bello fuera un mundo sin fronteras”, así reza el estribillo de una canción protesta que hizo famosa la inolvidable cantante, de origen argentino, Mercedes Sosa. Cuan cierta e idealista es esa canción para este universo humano que crea fronteras de todo tipo; no para unirse, sino para distanciarse y generar conflictos absurdos. Los grandes intereses mercantiles, las inversiones externas y el tráfico de drogas no tienen fronteras geográficas. Si esa concepción existe para controlar el mal, ¿por qué no la aplicamos para producir el bien?

En nuestro caso, un ejemplo lo tenemos en la frontera colombo–panameña, en la que se destaca el departamento del Chocó y la provincia de Darién, que más bien son una región –como lo señalaron los primeros conquistadores españoles–, con una marginalidad intencionada. En esa zona de riqueza natural, mencionada desde tiempos inmemoriales, se asentaron poblados humanos en busca de subsistencia, como un escape o para salvarse de la exclusión en el reparto de las oportunidades en los grandes centros poblados. ¿Qué gobierno, sea de Panamá o Colombia, ha puesto en ejecución alguna propuesta seria, justa y realista, para Darién y el Chocó?

Jaqué, poblado con el que tenemos una deuda de gratitud por el sostenimiento en solitario de la panameñidad, sufre pérdidas en todo sentido. Se estima que un tercio de su población se desplazó hacia Panamá por la falta de oportunidades y desmejoramiento en la producción básica, como resultado de la ausencia de propuestas para el desarrollo y la presencia del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) para la vigilancia y control del narcotráfico; constituyéndose en un subgrupo o estrato social verticalista en las relaciones con los habitantes. Una presencia institucional justificada por el aumento del narcotráfico, unido a la aparición de miembros de las FARC, lo que provocó el desplazamiento numeroso de la población de Juradó hacia Jaqué.

El Senafront fue fortalecido con mejores equipos y construcciones que rebasan un millón de dólares. Esto, irónicamente, en un poblado calificado como de pobreza extrema, con endebles servicios de salud, educación y producción. Debido a ciertos casos delictivos de parte de los guerrilleros y narcotraficantes, la población fue objeto de controles extremos del Senafront, bajo sospecha “delincuencial colectiva”. Siempre habrá producción de drogas, mientras haya consumo y demanda; lo obligante es una estrategia de reingeniería, es decir, darle tratamiento a la demanda para eliminar la producción.

A pesar de que el Senafront ha hecho una labor plausible y ha mejorado su relación con la comunidad, estos delitos no disminuyen, más bien tienden a empeorarse. Con el ánimo de contribuir al fortalecimiento institucional y desalentar el desplazamiento de la población (que aumenta los problemas) enumero las siguientes propuestas: Redefinir la frontera entre Panamá y Colombia, para que se convierta en un polo de desarrollo, destacando a Jaqué como proyecto piloto, no solo como área de vigilancia para el control del delito, propósito este que se desvía por la insatisfacción de necesidades básicas. Además, elaborar un plan de desarrollo basado en la producción sostenible y rentable de alimentos; atraer inversiones para el turismo potencial; fortalecer los sectores salud y educación; crear una estructura administrativa funcional y capaz de planear, organizar, dirigir, controlar, evaluar y dar seguimiento y sostenimiento a ese proceso de cambio. Todo esto con la asistencia del gobierno central.

No utilicemos la palabra “frontera”, cuando nos referimos al “lugar de encuentro” entre los pueblos hermanos de Panamá y Colombia. Sancionemos el delito del malo, pero no ignoremos ni abandonemos el valor y la virtud del bueno. Habría que cambiar el nombre de Senafront para eliminar el concepto de frontera, palabra de la que se desprende el calificativo de “fronterizo”, utilizado para referirse a una persona débil en pensamiento inteligente o crítico. En su lugar, podríamos renombrar a la institución como “Servicio para el Encuentro Fraternal entre los Pueblos”. Hay que abrir las mentes, para que Darién reciba propuestas justas, con verdadera incorporación, y se elimine esa imagen de ser la última y más pobre provincia en materia de desarrollo nacional.