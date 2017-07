Las redes sociales, un placebo

Leo a diario las publicaciones de indignación por parte de una población que dice ya no aguantar más los perniciosos efectos de una corrupción rampante, mas no he visto acciones concretas para hacerle frente al problema.

En nuestra mayoría (y hablo en primera persona porque me incluyo; no puedo ser yo quien tire la primera piedra), hemos adoptado una postura de conformidad, acobijados por la seguridad de que hemos cumplido nuestros deberes ciudadanos al vociferar por internet nuestra oposición sobre cualquier tema. Las redes sociales, como ya mencioné, se han convertido en un placebo, un medicamento sin efecto real que nos permite sentirnos a gusto sin curar verdaderamente nada. Presumimos que con un pensamiento de 140 caracteres hemos cumplido, y nos reclinamos a esperar que sean otros los que se alcen con la bandera de nuestra causa para luchar.

La historia patria nos enseña que sí es posible efectuar cambios significativos a través de la acción ciudadana, pero parece que el tiempo nos ha vuelto más perezosos. Parafraseando una película relativamente reciente, es la victoria la que nos ha derrotado.

Siento que ya ha llegado la hora de que aprendamos de aquellos que vinieron antes de nosotros y salgamos de la comodidad del mero debate cibernético. Como ciudadanos, es nuestro deber dar un paso más y llevar nuestra indignación a su máxima expresión. Hago un llamado a toda persona que ya no aguanta lo que ve a su alrededor para que busque cómo solucionarlo. Todas esas personas con miles de seguidores y con ideas para mejorar nuestro país deben involucrarse en la política. Algunos me han respondido que eso no es lo de ellos y que nos les gusta eso de ser políticos. A esas personas les recuerdo que, como ciudadanos, no solo tenemos derechos, sino deberes. Si han adquirido influencia, es su deber utilizarla para ayudar.

Cada día que pasa que una persona con intenciones e ideas buenas rehúsa involucrarse, es un día más que aquellos carcomidos por ambiciones corruptas aumentan su poder. El triunfo de los corruptos es culpa de la indolencia de los morales.

Mientras pensamos que con opinar por redes sociales hemos cumplido con nuestro deber ciudadano, por favor recuerden: la corrupción es proactiva en su insaciable búsqueda, y crece.

Necesitamos políticos de calidad. Ya es hora.