La reforma de la ley orgánica de la UP

El debate se ha iniciado en la Universidad de Panamá (UP). Se propone, por segunda vez, la reforma de la Ley Orgánica 24 de 2005. Pero, ¿qué hay que cambiar para responder realmente a los desafíos que impone el mundo de hoy? La Ley 24 es una legislación marco, cuyo desarrollo se encuentra en el estatuto y reglamentos. En ambos instrumentos se encuentran conceptos y procesos obsoletos que dificultan tener una universidad acorde a los tiempos. A esto se suma, también, la política pública que no otorga recursos financieros y, sin estos, aunque tengamos la mejor ley los resultados serán pobres.

Hay que ponerle cuidado al sistema de elección establecido en la ley, no solo en la forma. Igual que al elevado número de órganos de gobierno que complican y limitan el régimen de decisiones; hay que despersonalizar el régimen de autoridad que extinga el centralismo y elevar a categoría de ley la descentralización de las sedes regionales; hay que reformular la carrera docente, con un marco jurídico para un desarrollo que no restrinja, sino que motive; hay que normar la carrera del investigador, y el financiamiento universitario no se debe obviar.

La propuesta que presenta la administración se centra en el tema electoral (aunque no en el fondo del modelo) y la investigación, incluido un aspecto financiero. Por falta de espacio, solo me referiré a la propuesta que incluye, como requisito para aspirar a rector, el “poseer doctorado en su especialidad”.

El rector no es una autoridad académica (en la Rectoría no tendrá que dar lecciones de su especialidad) ni le es exigible para el ejercicio administrativo de una institución que ejerce funciones académicas, de investigación, extensión, servicios y producción. Que deba ser un docente con un nivel académico superior a la licenciatura es comprensible, en tanto la enseñanza que se imparte en la UP requiere que el docente tenga posgrado en la especialidad que enseña, además de docencia superior.

Lo que no resulta plausible es desconocer el título de maestría, porque ello descalifica a la gran mayoría de los profesores, cuyo ejercicio docente ha sido el soporte de la formación académica en la UP. Es un estamento docente que se ha especializado con las titulaciones que ofrece la institución, en otras universidades locales o en el extranjero. Según datos estadísticos (2015), en la UP trabajan 4 mil 359 profesores. De este total, 365 tienen título de doctor, muchos de estos formados en otras universidades, por la falta de ofertas doctorales en la UP. Los que poseen maestría son 2 mil 766, es decir, la gran mayoría. Los profesores con grado de especialización son 357. El resto, 871 tienen el grado de licenciados.

Exigir tener doctorado como requisito para aspirar a ser rector no renueva la Universidad de Panamá, más bien la restringe con un mensaje que no es consecuente con su propia realidad, porque carece de programas de doctorado en el 90% de las especialidades.

Es con el objetivo de cambiar esa realidad que debemos trabajar, impulsando programas del más elevado nivel, sin que lo político electoral sea el motivo de tal formación.