Las respuestas del Canal de Panamá

Días atrás se publicó en estas páginas un artículo con “preguntas sobre el Canal”, relacionadas con la operación y administración de la vía interoceánica frente a situaciones como el deshielo del Ártico, sus aportes al país y su competitividad. En el tema del deshielo del Ártico el escrito tiene un enfoque similar a otros que argumentan de manera muy simplista la supuesta competencia de esa ruta con el Canal de Panamá, porque se limitan a factores del cambio climático, dejando por fuera otros elementos que tienen mayor peso sobre la viabilidad del llamado Paso del Noroeste, como una opción para el comercio marítimo mundial.

Por su responsabilidad de analizar todas las posibles competencias que enfrenta, y entendiendo que forma parte de un mercado dinámico, el Canal de Panamá participa desde hace más de una década en conferencias internacionales que estudian la navegación por el Ártico. Allí, de primera mano, se recoge información de actores como las navieras y autoridades de los países con intereses en esta ruta.

En la conferencia más reciente, en octubre de 2016, en Montreal, Canadá, los participantes coincidieron en que la navegación por esta ruta seguirá presentando grandes dificultades, incluso con la disminución de la cobertura de hielo que se espera ocurrirá en las próximas décadas.

Actualmente, la presencia del hielo obliga a los buques a navegar a velocidades máximas de ocho nudos, lo que disminuye las ventajas que ofrecería el ahorro en distancia. En un artículo de febrero pasado, Tim Keane, gerente de operaciones de la naviera Fednav, comentó que “nadie debería entrar en el Ártico con la presunción de que hay menos hielo, basándose en informes de los medios de comunicación y todo lo demás de que no hay hielo peligroso. Hay y puede estar presente en muy pequeñas cantidades, pero no se necesita mucho hielo para arruinar realmente su día, si no se acerca con cuidado”.

Aun más, no hay solo un Paso del Noroeste, sino varios –por lo menos cinco– y aquellas rutas con calado de hasta 14 metros suelen presentar las condiciones climáticas más impredecibles y adversas para la navegación comercial. Por eso, la mayoría de los expertos coincide en que la navegación ártica a través del Paso del Noroeste tendrá mayores posibilidades en el ámbito turístico y de exportación canadiense de materias primas, que en el comercio marítimo mundial. No se está negando el fenómeno del deshielo del Ártico, sino que otros factores comerciales y hasta geopolíticos complicarán su viabilidad como ruta para el comercio mundial.

Las “preguntas sobre Canal” también ignoran elementos de mercado, como que más del 70% de la población mundial se concentra en los meridianos centrales del globo terráqueo. Como resultado de esta concentración, los centros productivos y de consumo que generan alta conectividad son los que atraen a las rutas marítimas. De ahí que el Canal de Panamá sea una ruta estratégica para la industria naviera. Por ejemplo, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, cuatro países del noroeste europeo, suman 27 millones de habitantes, es decir, 20 millones menos que nuestra vecina Colombia. Por tal razón, las empresas marítimas continuarán utilizando rutas en las que encuentren consumidores y materia prima para optimizar el uso de sus activos de forma rentable.

Del Ártico, las preguntas sobre el Canal giran luego hacia la eficiencia de la vía interoceánica en manos panameñas, desconociendo los más de 11 mil 600 millones de dólares en aportes directos entregados por la ACP al Tesoro Nacional, desde el año 2000. O ignorando los 25 mil millones de dólares que ha inyectado el Canal de Panamá a la economía nacional, desde su reversión en concepto de aportes, compras a proveedores locales, salarios y prestaciones de sus trabajadores.

Para algunos serán solo cifras, pero para los casi 10 mil panameños que forman parte de la ACP son el reflejo de un compromiso con su país, producto del respeto a un modelo de gestión que, como sociedad, acordamos, y que ha sido, junto al talento de esos trabajadores, el motivo de un éxito que algunos, movidos por intereses muy distintos a los que impulsan al Canal de Panamá, intentan desconocer e incluso empañar, que juntos hemos logrado con nuestro recurso más estratégico.