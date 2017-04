La democracia sigue en pie, a pesar de las zancadillas que le ponen los políticos para subordinarla a sus apetitos personales y mantener la pobreza, la ignorancia, la desigualdad y la injusticia, como herramientas para preservar sus prebendas en un sistema económico que dejó al ciudadano en el último lugar de la fila. El reciente despertar de la justicia, así lo demuestra.

En efecto, nunca antes tantos mandatarios latinoamericanos habían sido procesados o miran tras las rejas, como ahora. Un inventario de las causas revela un denominador común: El ejercicio del poder. Cuando lo alcanzan, su esplendor los encandila y con ayuda de donantes, amigos, asesores y funcionarios públicos, empiezan a construir castillos en el aire, alejándose cada vez más de los intereses populares y nacionales, en un trayecto que acarrea una creciente decepción. El ímpetu mostrado en campaña es reemplazado por un solemne letargo que claudica ante la burocracia y antepone los formalismos a las urgentes e inaplazables necesidades de la población.

En este contexto, es inevitable que se cometan abusos, exabruptos y delitos. Es un callejón sin salida más que producto de una actuación valiente y soberana de las instancias investigativas y judiciales. No es que, repentinamente, las autoridades respectivas atinan representar al pueblo y no a los entes nominadores, sino que, como consecuencia del carácter ficticio del mundo que se construyeron, dejan de entender el clamor popular y se les obstruye la visión de las reales exigencias del desarrollo integral del país, convenciéndose de que con algunas megaobras se pueden ocultar falencias, excesos y desgreños. Aunque en lo particular se han registrado actitudes honestas, la dinámica general es la descrita.

El latrocinio vivido con Martinelli, la época de las cavernas de nuestra historia política, en materia de valores y desarrollo social de la colectividad nacional en crecimiento, marcó el punto más alto del pico levantado entre los intereses de los políticos y los del pueblo. Sus huellas mancillaron la dignidad y erosionaron el verdadero significado del servicio público. Los panameñistas han demostrado con creces que son incapaces de retrotraer el aluvión creado y corregir el rumbo. Es más, están empeñados en repetir el espectáculo de sus antecesores, pero esta vez sin tanta histeria y desfachatez. Y, lamentablemente, la oposición visible lanza un mensaje difuso en esas masas ahogadas de fundada incredulidad.

El año 2019 no verá un cambio automático de figuras en el poder. Redirigir la tarea gubernamental demanda la mentalidad opuesta a la vigente de impulsar y sostener el trozo dañado de un sistema que hoy privilegia la angustia de las grandes mayorías. Ganarse la confianza del electorado conlleva la obligación de demostrar, con hechos, más que con palabras, que se gastará en maestros, en escuelas, en modernizar el servicio de agua sin privatizarlo, en humanizar el transporte, reflotar el Seguro; es decir, en definir retos y construir castillos en la tierra. Toca salirse de los parámetros tradicionales del grotesco clientelismo; asegurarnos de que entendieron el reto: pueblo o bolsillo.