Los retos urgentes de Panamá

Los problemas sociales son situaciones que impiden el desarrollo o el progreso de una comunidad o de uno de sus sectores. Por tratarse de cuestiones públicas, el Estado tiene la responsabilidad y la obligación de solucionar dichos problemas a través de las acciones de gobierno.

A pesar de ser un país afortunado por las entradas económicas que tenemos como, por ejemplo, el Canal de Panamá. Son tantos los problemas que no sabemos identificar cuál sería el más importante en solucionar, sin embargo, los dirigentes o legisladores políticos prácticamente son ciegos y sordos.

Me pregunto, ¿por qué nos quejamos de los legisladores políticos si cada cinco años votamos por las mismas personas? No podemos ir a ningún lado si sabemos que las personas han fallado año tras año y llegan los mismos al poder sin cambiar nada ni hacer nada por el pueblo.

Qué clase de dirigentes tenemos cuando hay algunos que han llegado al poder sin título o sin ninguna clase de preparación ni experiencia, siendo esto lo primero que exigen en un puesto laboral, me parece ilógico e injusto, ya que ellos deberían dar el ejemplo a la población en muchos ámbitos. Sin dejar de mencionar a las personas que colocan de “a dedo” en los ministerios o en los demás puestos estatales simplemente porque son allegados al poder principal, sin pensar si tienen alguna clase de experiencia o de conocimiento en lo que vayan a hacer, estas personas deben colocarse en el puesto correspondiendo a una debida profesión y conocimiento con respecto al puesto que van a ocupar.

Esta es una de las razones por la cual seguimos teniendo los mismos problemas sociales años tras años. La claridad y el bien del pueblo han de ser las bases de todo partido político a la hora de gobernar.

Algunos de los problemas que aquejan nuestra sociedad son: la educación, que sinceramente la educación pública debería ser de excelencia y superar o igualarse a la educación privada. Por otro lado, tenemos el servicio de salud, que siendo realistas, no está en las mejores condiciones, todos pagamos mucho dinero al Seguro Social, pero nos preguntamos ¿a dónde va todo este dinero? Porque simplemente no se ve ningún avance en esta materia ni mucho menos las mejoras en los hospitales. Tampoco dejo de mencionar los problemas de pobreza que tenemos en algunos sectores, el desempleo, la desigualdad social, la delincuencia, que cada día crece más, entre otros que no terminaríamos de mencionar.

Como joven, me preocupo por el avance y la situación de mi país y pienso que debemos estar comprometidos con la sociedad sin ninguna clase de excepción y de esta manera contribuir con nuestras opiniones, ideas y conocimientos que podamos tener para la solución de algunos de los problemas que vivimos actualmente.

Los altos mandos políticos y gubernamentales de las regiones deben incluir a la juventud para que en sus gestiones los programas existentes en materia de empleo, capacidad empresarial, inclusión política, cuidado al ambiente, desigualdad, cambio climático, protección de los derechos, educación, incluida la educación sobre salud reproductiva sean consultados y asesorados por nosotros. El futuro de nuestro planeta está en nuestras manos.

La autora es abogada