Dos semanas para el olvido...

Durante las últimas dos semanas hemos comprobado nuevamente que las promesas de campaña eran cantos de sirena, exactamente igual en los gobiernos anteriores. Para ganar elecciones cualquier promesa vale, como buena, pero al gobernar la “potestad” que otorgan los cargos termina confirmando el trillado argumento de que “todos los políticos son la misma cosa”.

Invariablemente, todos los presidentes terminan viajando tanto o más que su predecesor, todos favorecen a sus amigos y donantes, y todos despilfarran el dinero de los impuestos, como si ellos lo ganaran con el sudor de su frente.

Como suele ocurrir, al saberse el uso de las partidas discrecionales aparece todo tipo de cuestionamientos, pues nadie entiende los criterios que se utilizan para decidir quién merece una parte de esa jugosa “caja menuda” que el presidente maneja a su antojo porque, como ya nos aclararon, es su potestad por haber ganado las elecciones.

Por supuesto, si se llaman “discrecionales”, queda claro que la utilización de esos fondos, está básicamente definida por la voluntad cremastérica del gobernante. Y encima, se molestan cuando se cuestiona el uso que se le da, porque ellos cumplieron con poner un PDF para que todos viéramos lo transparentes que son. Aunque nadie explique los criterios utilizados para definir los beneficiarios de fondos que, guste o no, salieron de nuestros impuestos y no de los cañaverales de Pesé.

Pero, al escudriñar los beneficiarios de la partida comienza la incomodidad. Aunque en tres años tuvimos tiempo para acostumbrarnos, sigue siendo inexplicable la interminable regaladera de fondos públicos a elementos de la Iglesia católica en todas sus presentaciones. Viajes, remodelaciones, transporte, retiros, encuentros pastorales, y hasta tratamientos médicos para curas del jet set, fueron sufragados con el dinero que los contribuyentes pagamos para que sea usado en beneficio de todos, y no solo de la religión que profesa devotamente el presidente.

Y todo esto, aparte del dineral que se les ha transferido por las iglesias del Casco Antiguo. La Catedral es un elemento histórico que se justifica recuperar. Pero lo que no termina de caber en la cabeza es cómo hay tantos fondos para remendar capillas, altares y sacristías, mientras el Teatro Nacional se cae literalmente a pedazos.

Pero lo que estalló el escándalo de las partidas fue el pago discrecional de 17 mil dólares para una cirugía bariátrica del director del Consejo de Seguridad, siendo él un funcionario que recibe un salario de 10 mil dólares mensuales. Sobre ese caso, hay un elemento equivocado. La cirugía bariátrica, bien indicada como parece ser el caso del Sr. López, no es de ninguna manera una cirugía estética. No es una urgencia, y se programa electivamente en pacientes con obesidad importante y enfermedades cardiovasculares o metabólicas, con indicación para ser operados y corregir sus problemas médicos. Igualmente, se pagó con la partida discrecional (que de discreta no tiene nada) un procedimiento urológico del secretario de la Asamblea Nacional, que gana 7 mil dólares mensuales.

El otro cuestionamiento en relación a estos tratamientos es que la gran mayoría de ellos se pueden realizar en hospitales del Estado, lo que hace difícil justificar que se tengan que pagar en nosocomios privados. Si un paciente necesita un procedimiento que no se realiza en Panamá y requiere trasladarse al extranjero, aún es justificable. Pero si son procedimientos disponibles en el sistema nacional de salud, es difícil justificar el uso de esos fondos.

Pero lo peor de todo fue la respuesta que dio el ministro de la Presidencia, en el programa Radar, sobre la ayuda que ha recibido de la partida discrecional el servicio social del Colegio Javier. En resumen, el argumento fue algo así como “nosotros nos graduamos en ese colegio, por lo que le damos y le daremos lo que nos de la gana”. O sea, si lo dicta nuestra túnica albugínea al servicio de la fe, se hace y punto.

El otro enredo de la semana, y posiblemente el más serio, fue la publicación de las declaraciones que hicieron en Brasil funcionarios de Odebrecht y que sugieren que el Ministerio Público de Panamá no dio la cooperación solicitada por los fiscales brasileños para completar las investigaciones. Aunque en el documento no se mencionan nombres directamente, las fechas en que se dieron las declaraciones hacen pensar que la falta de cooperación se dio durante el gobierno actual. Esto, si bien no implica al presidente, genera suspicacias de que en su entorno cercano pudiera haber nombres mencionados en el expediente brasileño. Paciencia, porque en pocos días se harán públicas las delaciones, y entenderemos mejor el tema.

Después de aquello, como suele ser la costumbre, se trató de tapar la metida de pata con el arrebato de mandar a todos los pacientes con cirugías pendientes a un hotel hasta que se les opere.

El tema de la mora quirúrgica es mucho más complejo que decir que “ahora sí se harán las cirugías pendientes”, pues 15 mil operaciones requieren una logística muy complicada. Por más que se quiera resolver el problema, el tema de horarios de trabajo, personal de apoyo, insumos y disponibilidad de camas hospitalarias, dificulta mucho creer en semejante promesa, que suena más a politiquería que a solución real.

Y encima, en la última encuesta, la gestión gubernamental cayó seis puntos en un mes, lo cual no debe generar mucha alegría en el entorno de palacio.

Si juntamos todas estas historias, es obvio que si pudieran borrarían estas dos semanas de la bitácora de su gobierno. Pero desgraciadamente, no se puede...