La serenidad que necesita el país

Vivimos un panorama convulsionado. Primero Odebrecht y, ahora, sin que haya finalizado ese revolcón, surge otro en la Asamblea Nacional. La política y la democracia es lo que menos le interesa a la población. Y quienes se interesan, muestran frustración. La corrupción y las auditorías ocupan los titulares y el número de implicados crece. No vemos el final del túnel de este trágico episodio. Es un flagelo que apenas empieza, según algunos, y que se sigue esparciendo, con consecuencias dañinas para el ambiente político.

En medio de semejante incertidumbre, cada día se hace más cercana la coyuntura electoral. Contando a partir de marzo, hablamos de 22 meses. Aunque no estamos a la vuelta de la esquina, tampoco falta mucho para que llegue ese momento.

En la Asamblea, a media marcha, sigue la discusión de las reformas electorales para ­ se supone­ fortalecer la legislación del proceso que, a decir del Tribunal Electoral, ha venido mejorando a través del tiempo. Este importante momento no ha generado tanta bulla, como debiese, algo que no es ajeno al contexto pesado y difícil al que nos referimos aquí. El poco entusiasmo, la falta de las presiones que ayudan a modelar los resultados, son secuela de la calamidad que nos ha heredado la élite gobernante.

No es de sorprenderse que, en razón de tal desbarajuste, no se expresen las motivaciones ni se asomen las cabezas de los interesados en abanderar las propuestas de los partidos políticos. Hay tan solo amagos aislados. Se dirá que es muy pronto y que el entusiasmo es posterior a los mecanismos internos de cada colectivo. Eso es cierto, pero es una certeza a medias, porque la verdad es que el ambiente reinante no abre los espacios para que emerjan las aspiraciones que busquen generar aceptación popular, ni los partidos políticos parecieran entusiastas en acelerar los pasos.

Al oficialismo, a pesar de copar los medios para mercadear sus obras, le podría resultar contraproducente promover un relevo en medio de tantas críticas respecto al actuar frente a la crisis. A la oposición saliente (la del gobierno anterior), los procesos legales que afrontan figuras de la élite del colectivo y el distanciamiento de otros respecto a los escándalos, limita las condiciones favorables para el ejercicio de las posibles candidaturas. El PRD tampoco escapa del contexto. No solo por los efectos del tétrico panorama, sino por la visión de la actual dirigencia que busca establecer pautas que permitan superar las confrontaciones internas, muy presentes en los dos últimos periodos.

Como es evidente, los efectos nefastos que vienen de tanta podredumbre no solo han alcanzado las finanzas públicas. Este terremoto ha derrumbado la estatua de la serenidad, que en la vida política debe erguirse para que el ejercicio de la democracia marche sin los obstáculos y, así, dar paso a la construcción de la gobernabilidad y el manejo transparente de la cosa pública. Es lo que necesitamos en Panamá.