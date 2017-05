Entre la sexualidad, la violencia y la deshonra

La sexualidad tiene varios significados y usos, solo citaré este término para indicar la tendencia a anteponer el sexo como punto general de referencia.

Los padres y madres, en especial los que trabajamos de manera ordinaria, y ahora con el suplicio que representa moverse en esta ciudad, en la que un alto porcentaje del tiempo lo gastamos en los conocidos “tranques”, no tenemos o no dedicamos el tiempo a socializar con nuestros propios hijos.

Esos infantes, dependientes de sus padres, con el transcurrir del tiempo se van convirtiendo en niños y adolescentes, siendo cada etapa de su desarrollo una tabla rasa en la que los influjos sociales y culturales se asientan para ir formando sus personalidades. No es menos cierto que muchos padres ignoran o no le prestan atención a tales influjos, siendo en algunos casos, demasiado tarde.

Los medios de comunicación social, los teléfonos inteligentes, las tabletas y computadoras, son ahora los amigos de nuestros hijos. Ocupan una gran parte del tiempo de vida de los niños y adolescentes.

Hace algunos días fui invitado a una fiesta de 15 años en un hotel de la localidad. La casi totalidad de los adolescentes presentes provenía de conocidos colegios privados. En un momento, el disc-jockey o DJ, entre frases y gritos guturales, inició una sesión de música (¡se le llama música!) que los jóvenes –muchachos y muchachas– coreaban a toda voz.

El fenómeno me llamó la atención, por lo que atendí las letras de tal “música”. Se trataba de un lenguaje grosero y vulgar que incitaba a la relación sexual y trataba a la mujer de forma despreciable. Otras letras eran odas a la violencia y a las matanzas; alababan el uso de la “AK”, de la “nueve”, y la “quiebra” (asesinato), sin dejar por fuera todo un compendio de expresiones vulgares y degradantes hacia las mujeres. Pero lo más llamativo no fue que los jóvenes, a coro, cantaran tales melodías, si no que muchos padres también lo hacían, tal vez empujados por el ritmo cacofónico de una expresión musical egoísta en composición o armonía. Tal ritmo es llevado por un sonido seco que marca el tiempo, y controlado por una computadora.

Hasta la música, como arte, es vilipendiada. Para algunos esto no tiene importancia, otros vemos el gran peligro que se cierne sobre nuestra juventud. Todos fuimos jóvenes, saltamos y bailamos y bebimos, pero existía una base de principios que funcionaba como freno a los potenciales excesos, me refiero a los valores. Hoy prevalece una cultura de antivalores, y la juventud acepta como bueno lo malo; la mujer se deja irrespetar y lo disfruta; ha perdido valor existencial, se ha convertido en un objeto de satisfacción sexual, pero de una satisfacción vulgar, casi animal. El varón se ve arrastrado por las instigaciones, directas o indirectas, para utilizar a la mujer e irrespetarla, como si se tratase de un “valor de hombría” o en otras circunstancias, para esgrimir un arma o delinquir como un “valor social”, propio y natural de su entorno.

El generador de valores, la familia, pareciera que agoniza, ni el Estado ni la Iglesia asumen compromisos serios, y nuestra juventud es arrastrada hacia la cloaca de los antivalores, en un cauce incontenible de sexualidad y violencia. Es una cruda realidad.