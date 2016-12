El síndrome de fin de año

Diciembre tiene un efecto mágico sobre la conducta colectiva de la gente en casi todo el mundo. Este efecto hace que se dispare un consumismo histérico y desenfrenado en la gente. Un consumismo desde luego cultivado, con anticipación y alevosía, en el que las personas desbaratan sus alcancías y hacen uso de sus cuentas de ahorros para comprar, comprar y seguir comprando. Nadie se quiere quedar atrás, sin dar un regalo o comprar pavo y jamón.

En la mayoría de las casas hay despliegue de tamales y arroz con pollo, y se da un trueque de lo mismo entre vecinos y amistades, para demostrar que en cada casa hay comida para regalar. Resulta que durante todo el año no nos acordamos que había niños sin ropa y mendigos sin un plato de arroz, pero cuando llega diciembre, el olor del pino recién importado, los foquitos que prenden y apagan, el sonido de la música navideña y otros ingredientes nos hacen caer en cuenta de que hay alguien a quien darle unos juguetes u obsequiarles platos de pavo y jamón.

De pronto, la mayoría nos volvemos solidarios y ya no nos acordamos de las acciones impropias que hicimos el resto del año. Egoísmo, conspiraciones y traiciones se evaporan con las peticiones de diciembre. Ojalá que esta actitud de fin de año se mantuviera vigente siempre y no solo un par de semanas.

La conducta impulsiva hacia las compras se impone ante el espiritualismo y la reflexión de una postura verdaderamente cristiana. Me llama la atención que en la Nochebuena, que antaño fue una celebración para los niños, hoy día se convierta en una pachanga y una orgía de licor y borracheras, en la que los adultos pierden por completo el significado de la Navidad, es decir, el nacimiento del salvador del mundo.

Según nos relata el Evangelio, Jesús nació en un lugar humilde, luego de que sus padres no encontraran posada digna para María en estado de gestación. Nadie se acuerda que este pasaje debe enseñarnos varias cosas, por un lado, la solidaridad hacia el más necesitado. ¿Cuántos de nosotros lo hace durante el resto del año y no lo divulga como propaganda? Por otro lado, está la humildad, es decir, las cosas sencillas las podemos disfrutar sin opulencia. La soberbia es la antítesis de la humildad. Muchos no aceptamos los errores que cometemos y preferimos verlos en los demás. Aceptar una culpa y pedir perdón por ella son signos de humildad, que es parte de la simbología del nacimiento de Jesús. Irónicamente, en muchas casas se construyen nacimientos en que lo que sobra es el lujo y la incongruencia. Un Jesús a veces más grande que sus padres y los bueyes que lo acompañan, incluso con automóviles de lujo y dinero en abundancia.

En muchos pueblos del interior se mide la capacidad adquisitiva por el tamaño del nacimiento y la cantidad de adornos que le puedan acompañar. Muchas señoras de apellido reconocido, de pronto, te saludan y te hacen pasar a su casa para que “veas su nacimiento” y pruebes el ron ponche casero, hecho por ellas, para saber qué opinas de sus habilidades en el arte culinario y así inflar su ego. Pero el resto del año no les salió de su corazón brindarle un plato de comida o ropa en buen estado a campesinos e indígenas que por el pueblo pasaron en busca de ayuda. Pero resulta que en diciembre, en la víspera del fin de año, su gesto “altruista” de pronto se reveló. Un ejemplo de cómo la maquinaria propagandística juega con el sentir y actuar de las personas. Nos dicen subliminalmente que el fin de año llegó y el que no gasta está fuera de orden. Todos los almacenes y negocios quieren tu plata. Entre más ignorante eres, aunque tengas título y dinero, sucumbirás porque en diciembre, a diferencia del resto del año, hay que gastar y comer sin control, porque es una conducta aceptable.

Muchas familias, con fortunas amasadas a punta de las influencias y la extorsión son las encargadas de los desfiles navideños pueblerinos y de adornar las iglesias y los parques. Son las mismas que miran a los pobres por encima del hombro y de las que piensan que dar lo que les sobra es suficiente. Son las que ocupan los primeros puestos en las misas domingueras y patronales. Las que sufren cuando se despojan de 20 dólares por un trabajo casero cuando tienen cuentas millonarias que dudo se puedan llevar cuando perezcan. Son como los políticos y millonarios a los que Jesús les envío un mensaje, en la parábola del hombre rico, que decía cumplir con todo, pero no podía despojarse de todos sus bienes para seguirlo.

¡Verdad que duele este mensaje! Sin embargo, en diciembre nadie reflexiona por sus malas acciones ni en lo que de verdad significa celebrar la Navidad, no con opulencia ni con cenas opíparas, sino como Jesús hubiera querido: al lado de los más necesitados, como él lo experimentó cuando nació en un establo.