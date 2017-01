La sufrida democracia

En la madrugada del 20 de enero de 1989, el aterrador sonido de las bombas y los disparos se oía por las calles de la ciudad de Panamá. Eran las primeras horas de un acontecimiento nunca antes vivido por los panameños: la invasión militar de Estados Unidos. Era, también, el inicio de una nueva era que prometía reiniciar la vida de los panameños en democracia plena. Impulsados por la nueva esperanza de retomar el camino de la democracia en el país, Guillermo Endara Galimany, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford toman posesión como los nuevos gobernantes de Panamá.

¿Qué ha sucedido en estos 27 años? ¿Avanzamos como pueblo? Es un hecho que ahora elegimos presidentes por votación popular y hemos avanzado en varios aspectos. Sin embargo, debo admitir que no nos liberamos del yugo de la corrupción ni de la impunidad generalizada. No hemos aprendido que la democracia se nutre de los ciudadanos que respetan y fomentan los valores éticos de una sociedad. No hemos entendido que un voto representa nuestra conciencia, nuestra convicción cívica. Entonces, ¿por qué elegimos a personas que nos han robado y denigrado? ¿En qué fallamos?

Tal vez sufrimos las consecuencias de haber votado por dirigentes populistas, de aquellos que prometen resolverlo todo sin mucho esfuerzo. Ellos viven para exigir, y así lo consiguen, subsidios y más subsidios. Angustia ver las filas de personas que esperan, durante horas, recibir cualquier cosa, sea regalada o a precios irrisorios, como la beca universal, jamones, pan, donaciones, rifas organizadas por políticos, juguetes y un sinnúmero de bienes o productos. ¿Es eso democracia?

La permisividad de los gobernantes fomenta conductas o acciones que van contra la ley. ¿Por qué tenemos gente que invade terrenos privados o transportistas que cierran calles para exigir la legalidad de un servicio de transporte público peligroso para los usuarios? Podemos llegar a la anarquía y cualquiera, desde el presidente del país hasta el obrero más humilde, harían lo que quieran. Estamos empantanados en una corrupción estatal nunca antes vista. Algunos dirán que “todos los gobiernos roban”, y otros, que “no importa que roben, si van a dejar obras”. Ninguna de estas ideas debe ser considerada aceptable. El peligro está ver la corrupción como un componente de todo gobierno. ¿Por qué no tenemos gobernantes decentes, honestos y trabajadores? Nuestra sufrida democracia puede estar pasando por una crisis que comprometa su estabilidad y permanencia. No queremos volver a otra madrugada de bombas y disparos. No queremos ver sufrir a las próximas generaciones por nuestras acciones de hoy.

Los políticos y el sistema democrático no son el problema, nosotros mismos somos el problema. ¿Quiere ser parte de la solución? Trabaje y haga fuerte a este país y a su democracia, hoy y mañana.