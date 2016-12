En torno a unos ‘derechos vigentes’

Los derechos humanos no son una agenda política y mucho menos un instrumento que las religiones pueden zarandear en la dirección que les da la gana. La defensa de estos le pertenece a los hombres y mujeres que respetan la dignidad del ser humano, crean o no en un dios o en Dios. Por ello, es nauseabundo leer proclamas y posturas contra los derechos del hombre por quienes dicen rezar y amar, creer en la familia y respetar la vida. No es la preferencia sexual ni la orientación del género, lo que nos hace dignos o indignos. En todo caso, la negación de los derechos del otro y el irrespeto a la persona, sí merecen desprecio.

Raya en la burla o ridiculez decir que se requiere una definición de qué significa orientación de género u orientación sexual para consignar tratados o para proteger a niños, hombres y mujeres. Para eso lo que se requiere es conocer y honrar los derechos humanos; es reconocer la diversidad como inherente y enriquecedora de la naturaleza humana; es amar al prójimo en sus riquezas y debilidades, en sus aciertos y errores, no por sus orígenes, bienes materiales o por su arrogante intelecto, sino por su superación y esfuerzos en la construcción del bienestar común.

Es todavía más oneroso sugerir que cualquier iniciativa para hacer respetar los derechos de las personas, allende sus preferencias y orientación sexuales, sería un instrumento para violar “derechos vigentes”, como el de los padres a educar a sus hijos, de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento y de la libertad religiosa. Aparte de falsa –la pertinaz e imprecisa advertencia de amenaza– ella es maliciosa y maligna.

Al educar en derechos a los niños y a la juventud, como a todos los ciudadanos, se logra crear un obstáculo no infranqueable, pero más difícil de superar por quienes abusan de mujeres y niños, precisamente para que no se atropellen sus derechos. Si eso implica quitar la patria potestad al padre que incumple en sus deberes y maltrata o abandona a sus hijos, entonces hay que favorecer la educación en derechos. Si eso implica evitar y hasta castigar la maledicencia y la amenaza por razones religiosas o de cualquier mala intención, entonces hay que favorecer la educación en derechos. Si eso implica señalar que todas las religiones tienen cabida en el corazón que lo escoja, pero no en las decisiones que afectan a los ciudadanos en un Estado laico, entonces hay que favorecer la educación en derechos. Pero nada de esto está ligado al respeto que tiene todo ser humano, sin poner como condición su preferencia o su orientación sexual.

Los derechos humanos no son un adorno para lucir con falsedad, como no es una garantía de ganarse el cielo mentir ni adulterar la verdad por causas disfrazadas de protección a las familias y a la familia, como institución, de la que nos acordamos solo para discursos contrarios a la ética y la convivencia.