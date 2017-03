El trabajo del Ministerio de Ambiente

El Ministerio de Ambiente tiene dentro de su principal proyección, liderar las acciones conducentes a la participación de todos los sectores de la sociedad nacional en la normativa para integrar, como pilares de la sostenibilidad, los objetivos sociales, económicos y científicos.

El propósito es garantizar el desarrollo sostenible del país. Ello se logra con la utilización razonable y amigable de los ambientes naturales. Siempre enmarcados en la defensa permanente por la protección, casi mística, de la biodiversidad arraigada en la litósfera de todo el confín istmeño.

La cultura de la sostenibilidad es la tónica moderna e inmediata, para justificar los planes de conservación, para la protección y la recuperación de las condiciones ambientales de diferentes ecosistemas y sus recursos bióticos. También, la sostenibilidad es una –si no la más importante– herramienta para la sustentación del uso más adecuado dentro del orden económico, que reclama en este caso el Estado o el Gobierno, para poder resaltar la existencia de las cosas.

Así tenemos que un parque nacional es una superficie generalmente extensa de bosques que, a su vez, cobija a innumerables especies de fauna, flora y de rarezas arbóreas en infinita asociación existencial.

Entonces, los gobernantes se preguntarán: ¿Y para qué sirve ese parque, si no genera nada a cambio de su permanencia como masa arbórea? ¿Cuánto dinero representa sostener una reserva forestal de esa magnitud, si no hay las iniciativas para atraer la visita de miles de turistas, que justifiquen con su aporte la vigencia del área protegida? En otras palabras, bajo la óptica de la caja registradora del gobierno, si el área protegida no es autosostenible corre el riesgo de ser arrebatada por la demanda de los inversionistas del acero y el concreto.

Bajo la visión de los conservacionistas y ambientalistas –y yo creo en ello–, cuando se declara un área protegida, independientemente de que genere dinero o no, se debe respetar a ultranza, como un bastión de la vida. Por esto, el Ministerio de Ambiente debe elevar la cultura ambiental, reducir los conflictos por la tierra, fiscalizar las áreas, reducir la contaminación del aire y del agua.

Debe prevenir la degradación de los suelos mediante el ordenamiento territorial, evitar el acaparamiento y destrucción de los bosques, luchar por conservar la biodiversidad de las especies amenazadas, estimular el estudio de la genética como garante de la vida del ecosistema.

Todo ese reto que demanda conservar el 40% de lo que aún nos queda de masa arbórea, pudiese ser compartido con la formación de patronatos, no vinculados en la política, para la autogestión dentro de los parques nacionales.

Sigamos el ejemplo del Parque Natural Metropolitano. Ese es el mejor parque del país.