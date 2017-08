El transporte alternativo

Los diferentes noticieros trataban de describir a su manera lo que se mostraba y optaron por narrarlo al mejor estilo de los comentaristas de boxeo. Había un fuerte forcejeo, puñetes y patadas entre algunos taxistas y unidades de la Policía Nacional. ¿La razón? motivo: la exigencia de dichos transportistas para que las plataformas alternativas del sistema selectivo dejen de operar en el país.

Un día antes el anuncio fue público. “Vamos a defender nuestros derechos”, expresaron los quejosos, y algún ciudadano dijo, “a costa del bienestar común”. Y es que una máxima del derecho señala que el bien común predomina sobre el de carácter particular. La presión temprana de los taxistas para encontrar una respuesta del Gobierno no había funcionado. Así que pasaron a la demostración de fuerza yendo a las calles, con lo que afectaron a miles de personas, logrando la desaprobación de un alto porcentaje de la población.

En diversas redes se leía, “esto es por el no voy”, “han cavado su propia tumba con el mal servicio que prestan”, “cerrar las calles es lo peor que podían hacer”, “ellos son parte del caos que tenemos en el transporte público”, “ese dirigente no debió pegarle al policía”, “ahora tienen competencia y no saben qué hacer” y otros tantos comentarios que aportan a la reputación de estos conductores.

Pretendiendo ser abogado del diablo, me dije que ellos también deben ejercer sus derechos y defender las fuentes de trabajo con que mantienen a sus familias, por lo que pueden esperar la solidaridad de sus conciudadanos. Pero antes de eso, hay que preguntarse cómo y con cuánto han contribuido para ser vistos por sus pasajeros (cuando quieren llevarlos) como beneficiarios de una patente de corso que les permite hacer lo que les parezca a bordo de vehículos para movilización selectiva y otros de condición pirata.

Y como quiera que la forma determina el resultado de la actuación, el proceder rabioso de los manifestantes terminó por echar más leña al fuego del descontento contra el servicio que prestan. Al parecer, no entienden que mientras no se pongan del lado de quienes utilizan el servicio, no estarán en condiciones de competir en cuanto a calidad con cualquier otro sistema que busque ingresar al mercado. Distintas modalidades de transporte pueden coexistir si los intereses colectivos se imponen sobre modelos políticos paternalistas, opuestos siempre a cambios transformadores como los que ese sector necesita desde mucho tiempo entre nosotros.

En el saldo de la cuenta quedan los daños ocasionados a la propiedad privada de alguno, advertencia de lo que seguirá si unos pretenden mantener sus reclamos al tambor de la furia callejera y las autoridades no proceden con la entereza y la mesura que demanda el uso de la fuerza pública, a la vez que encaran de una vez por todas el problema del transporte en Panamá.

El autor es ejecutivo de comunicaciones corporativas