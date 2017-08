A raíz del anuncio del presidente Varela sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas con China se vislumbra un incremento sustancial de las inversiones y transacciones chinas en Panamá. Las estadísticas existentes demuestran que el turismo chino hacia Panamá es muy bajo. Pero esto no es de extrañar, porque algo similar ocurre con otros países de América Latina.

La razón del bajo número de turistas chinos a Panamá y América Latina es la dificultad y costo del viaje. El turista chino tiene que volar a California o a New York y después conectar con vuelos a Panamá. El total de horas de vuelo y su costo es elevado. Igual sucede si el turista chino decide volar vía Europa. Existen innumerables atracciones turísticas dentro de la misma China y en los países vecinos, así que los turistas chinos prefieren viajar dentro de la propia China o a los países vecinos.

Le toca a las líneas aéreas estudiar y evaluar si una ruta como Hong Kong/Panamá o Shanghái-Panamá serían interesantes. Como Panamá se ha convertido en un hub, se le podría ofrecer a los turistas y comerciantes chinos varias conexiones con ciudades en este hemisferio. Así mismo, turistas latinoamericanos interesados en viajar a China podrían hacer conexión en Panamá. Pero esto es un asunto que le corresponde a las líneas áreas estudiar. Con la baja ocupación hotelera que tenemos, un incremento del turismo chino sería más que bienvenido.

Panamá puede ofrecer muchos atractivos a los turistas chinos. Ante todo el Canal de Panamá y su entorno. Pero también tenemos el área de la cuenca hidrográfica del Canal con su gran biodiversidad. En los dos viajes que hice a China, mi esposa y yo recorrimos distintas provincias y ciudades, pero no vimos nada similar ni parecido a la exuberancia de nuestra área forestal, tan próxima a la ciudad de Panamá. Me da la impresión de que un recorrido por los senderos de estas áreas maravillará a los turistas chinos. También tenemos el Museo de la Biodiversidad y el Museo del Canal Interoceánico, que pueden atraer muchos visitantes chinos. En ambas costas tenemos excelentes playas con facilidades hoteleras, lo cual fascinará a personas que no están habituadas a este tipo de recreación.

Propongo que se haga un trabajo a fondo para la reconstrucción del viejo barrio chino. Los visitantes chinos quedarán agradados al percibir cómo sus antepasados vinieron y comerciaron en el centro de nuestra ciudad. Claro que está que el barrio chino de El Dorado, más moderno y reciente, también transmitirá la fuerte presencia de la etnia china en Panamá.

La historia de los chinos en Panamá está documentada en las obras de Berta Alicia Chen, Juan Tam y mi amigo Johnny Chen. La presencia china en Panamá es muy importante. Todos sabemos que la cultura china es muy distinta a la nuestra y ellos valoran y mantienen sus costumbres y tradiciones milenarias. En China pudimos observar un desarrollo impresionante de infraestructura. También nos tocó percibir el orden y limpieza en todos los lugares, así como el respeto hacia otras personas. Los chinos son extremadamente laboriosos y constantemente están ocupados, no hay momento para el descanso. Esto se explica por la tremenda competitividad que existe en el país. Me acuerdo cuando mi esposa y yo nos reunimos con una funcionaria de una universidad en Pekín, ella nos contó que a los niños desde pequeños los padres los llevan voluntariamente los días libres a los colegios para que estudiaran artes y otras materias que no están en el programa regular de su escuela.

¿Cuándo se producirá el flujo de turistas chinos en Panamá? Depende de los gobiernos, las líneas áreas y demás entidades, pero lo que es cierto es que constituirá un factor positivo para nuestro país.

Debido a la difícil situación de la actividad hotelera y otras actividades turísticas relacionadas, considero que hay que evaluar, como asunto urgente, la posibilidad de que turistas chinos vengan a Panamá. En este sentido, el Gobierno Nacional podría coordinar una acción conjunta con las organizaciones o gremios turísticos. Igualmente, la sociedad civil y la comunidad en general deben comprender la importancia de la industria turística para la generación de empleo y mayor crecimiento de la economía, beneficiando a personas no capacitadas que podrían recibir capacitación por parte del Inadeh.

Las autoridades migratorias deben tratar a los turistas chinos con el respeto y dignidad que se merecen los habitantes de la segunda potencia del mundo. No proceden prejuicios ni demoras en el trato a estos turistas, porque ellos beneficiarán a nuestro país.

El autor es abogado