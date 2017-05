Sobre el uso de fondos públicos

Me preocupa mucho que algunos diputados de la Asamblea Nacional se opongan a explicar las “donaciones” que reciben. Por ley, las entidades estatales deben rendir cuentas a la ciudadanía sobre el uso de los fondos que les son asignados (Ley 6 de 2002 sobre transparencia). Es una obligación legal que expliquen el uso de ese dinero. En ese sentido, yo me pregunto: ¿Por qué se enojan cuando se les pide explicaciones? Hasta han tenido la osadía de demandar por calumnia.

Tras la información publicada en el diario La Prensa, al respecto, es evidente que hay cosas que los diputados y sus oenegés no supieron explicar con claridad, lo que me hace pensar que se están prestando para cometer fraude y lesionar los fondos públicos. Esto es muy grave para la estabilidad económica y política de Panamá. ¿Dónde está la Contraloría, que todavía no audita esas transacciones?

Señores diputados, su función principal es crear leyes que generen el orden social de un país. El deber de gestionar las obras sociales corresponde a los representantes de corregimiento, en conjunto con los municipios y los ministerios e instituciones gubernamentales.

Es lamentable ver cómo juegan vilmente con el dinero de las personas que pagan sus impuestos de manera honesta y responsable; se valen de triquiñuelas para recibir dinero que no les corresponde. Me duele en el alma saber que se esté utilizando dinero del Estado para complacer a un pequeño grupo en detrimento de la calidad de vida de la ciudadanía. Si continúan con esta mala práctica, me temo que la reputación política de Panamá–ya está manchada por acontecimientos como los Papeles de Panamá y los sobornos de Odebrecht– se verá seriamente lesionada y, por consiguiente, la economía entrará en una crisis, debido al riesgo de ser vistos como un país políticamente inseguro para invertir.

Es hora de que los diputados de la Asamblea Nacional se paren firme en su papel de legislar y se despojen de la política clientelista, algo que están acostumbrados a hacer en cada período electoral.