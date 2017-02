El uso de mensajes de texto

Recientemente, me he puesto a reflexionar sobre esta nueva era, en que la comunicación busca ser mucho más inmediata, pero me pregunto si, realmente, es la más adecuada y efectiva.

Reflexionemos, por un momento, en el tema de los mensajes de WhatsApp. Mi percepción es que se ha salido un poco de las manos el uso que se les da en un entorno empresarial. He podido comprobar como, en efecto, han ayudado a muchas empresas a tener la información de manera más ágil, tomando fotos de las obras, productos, facturas, y dando respuesta inmediata a los clientes. Pero, por otro lado, se ha perdido la formalidad, porque ahora cualquier persona que tenga tu número de celular –proveedor o cliente–, asume que está bien escribirte de manera informal por este medio y a cualquier hora, sin que le conozcas.

Eso es algo que hay que revaluar y establecer políticas, así como en algún momento se hizo para el uso del teléfono o el fax.

En lo personal, jamás inicio una relación comercial por medio de chat, porque me parece una falta de profesionalismo. En caso de dirigirme a un cliente, solo lo hago por ese medio cuando es él quien decide hacerlo. De igual forma, considero que se debe mantener un lenguaje cordial y educado, sin utilizar las abreviaciones actuales, como “x” (por) o “q” (que), entre otras; y considero que algunos temas, definitivamente, no deben manejarse por chat. Si por algún motivo debe cambiarse una reunión o uno está retrasado, lo correcto es llamar.

En la comunicación interna empresarial también es importante establecer parámetros. Durante una conversación con una encargada de recursos humanos, ella me decía que cada vez más candidatos deciden chatearle para consultar las horas de entrevista o avisar si no asistirán. De igual manera, colaboradores que están enfermos le chatean a sus compañeros para decir que no irán a trabajar. Esto, desde luego, es una práctica muy poco seria. No obstante, si pensamos en las nuevas generaciones y los tan comentados mileniales, vemos que se han convertido en una generación demasiado informal, en parte porque nacieron con estas herramientas y nunca conocieron la formalidad de una llamada telefónica, o la importancia de una buena redacción y ortografía al enviar un fax o correo electrónico y, por otro lado, porque no parecemos darle importancia.

Esto debe cambiar. Estoy a favor de las mejoras tecnológicas y de los avances, siempre y cuando se den con ciertos parámetros y estructuras. Nadie quiere encontrarse, como me pasó recientemente al solicitar una cotización, con una respuesta por correo que diga: “No fabricamos este tipo de trabajos, saludos”, así sin más, sin ninguna introducción ni ponerse a disposición para otras solicitudes, nada.

Es hora de que las empresas tomen un poco más en serio estos temas y no solo en cuanto a los chats y los correos electrónicos, sino también en sus estrategias de comunicación a través de las redes sociales. Algunos lineamientos deben establecerse antes de que pierdan clientes sin saber por qué.